Чтобы не нервировать зрителей. Легенд эстрады и звезд ТикТока разделили на новогодних огоньках

Михаил Боярский и братья Запашные с артистками-тигрицами на съемках огонька 2022. Фото: соцсети

В этом году съемки новогодних огоньков начались на две недели раньше, чем обычно. Ситуация с коронавирусом тревожная, так что организаторы ради соблюдения мер безопасности избегают скопления артистов и их команд, поэтому не собирают много действующих лиц на одной площадке. Съемочных дней стало больше, вот и начали раньше. Традиционно новогодние телешоу готовят в обстановке секретности, но кое-что нам удалось узнать.

Музыкальные телеканалы уже отсняли «огоньки» - большие артисты в декабре загружены и получить их сложно. А в конце этой недели начались съемки на федеральных каналах. Традиционно самый рейтинговый «огонек» - «Парад звезд» на канале «Россия», который начинается с раннего вечера 31 декабря и завершается только 1 января. Съемки этого проекта начались на Мосфильме в праздничных декорациях: много наряженных елок, гирлянд и огней.

Стас Костюшкин уже отснялся в новогодней ночи. Фото: соцсети

Уже отсняли несколько ярких номеров. 2022-й – по восточному календарю год Тигра. Это не кролик и даже не бычок, чтобы с ним позировать под елочкой. Но сценаристы нашли выход. Дрессировщики братья Запашные вместе с Михаилом Боярским споют «Ап! И тигры у ног моих сели» в компании танцовщиц-тигриц – в самых актуальных карнавальных костюмах этого декабря. Соведущих по традиции будет несколько: у них съемки еще впереди – Дмитрий Губерниев, Андрей Малахов, Анна Ковальчук и другие лица канала. Губерниев в «Параде звезд» еще и поет: этот номер уже готов – с ним снималась команда музыкантов в спортивных костюмах.

Киркоров и Леонтьев снимутся в новогодних концертах канала «Россия». Оба артиста поют в «Песне года». Фото: соцсети

Петь 31 декабря на ТВ будут все звезды – от Елены Воробей до Сергея Лазарева, от Полины Гагариной до Надежды Кадышевой. Диванные критики 1 января вновь будут ныть по поводу традиционности музыкальной составляющей телесетки. Но рейтинги у огоньков также традиционно высокие. Как показал опрос ВЦИОМ лучшие певцы и певицы в нашей стране – люди с накопленной популярностью, которые как раз из года в год поют в этих новогодних концертах.

Большая группа музыкальной поддержки Дмитрия Губерниева в спортивной форме и декорациях огонька. Фото: соцсети

Однако в праздничные дни запланированы и сюрпризы. 4 декабря пройдут съемки юбилейной 50-й «Песни года» - ее покажут 1 и 2 января. Среди участников – Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Софи Ротару, Олег Газманов, Лариса Долина, Манижа и многие другие. Сначала в этом новогоднем концерте планировалось участие тик токеров и прочих поющих блогеров. Однако на этой неделе лидеров соцсетей из концерта легенд убрали – перенесли на следующий день. Для кумиров молодежи устроили «Новую Песню года», которую снимают 5 декабря в том же «Мегаспорте». Среди ведущих «новой песни»: Валя Карнавал и Давид Манукян. Будут — Артур Бабич, Тим Сорокин, Аня Покров и Карина Кросс. Выступают и эти поющие блогеры, и другие рейтинговые тик токеры. В эфире молодежь с легендами тоже мешать не собираются. Никто не хочет нервировать постоянных зрителей федеральных каналов.

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