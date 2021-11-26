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26 ноября 2021 15:07

Вслед за «черным вторником» на биржи пришла «черная пятница»

Но никто из инвесторов «скидкам» не радуется
Евгений БЕЛЯКОВ
Евгений БЕЛЯКОВ
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Никто из инвесторов «скидкам» не радуется

Никто из инвесторов «скидкам» не радуется

Фото: Shutterstock

Эйфория на мировых биржах пропала. Инвесторы пытаются спасти деньги, опасаясь, что новый штамм коронавируса родом из Южной Африки снова подкосит мировую экономику. Биржи Азии и России опустились на 2 - 3%. Нефть разных сортов просела на 5 — 6%. Рубль теряет 1 — 2% по отношению к доллару и евро. И это еще только открылись американские площадки... Что происходит? И чего ждать дальше?

ПОЧЕМУ УПАЛИ

- Рынки отреагировали крайне негативно. Инвесторы помнят март прошлого года, поэтому выход из рисковых активов - естественная реакция. Рекомендуем еще раз задуматься о «подушке безопасности» на случай резкого падения бумаг, - говорит Дмитрий Донецкий, главный аналитик ИФК «Солид».

Биржами часто управляют эмоции. Спекулянты лавируют между страхом и жадностью. В пятницу страх возобладал.

- Новости о новом штамме, безусловно, негативны. Многие решили предпочесть зафиксировать прибыль в акциях, которые торговались не так далеко от абсолютных максимумов, - считает Дмитрий Полевой, директор по инвестициям «Локо-Инвест».

Правда, он считает, что паника будет кратковременной. Мол, инвесторы понимают, что новые штаммы будут возникать постоянно. А постоянно закрывать экономики на локдаун никто не сможет себе позволить.

- Что позволяло американским индексам расти, несмотря на волны заболеваний по всему миру? Надежда на то, что все это когда-нибудь закончится, что экономики откроются, а страны – восстановятся. Последние новости могут надежду эту подкосить. Особенно, если новый штамм действительно окажется таким грозным, как его расписывают. Правда, в длительное и страшное падение пока не особо верится, - согласен Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики, автор телеграм-канала bitkogan.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Тем не менее и на долгосрочный рост уже мало кто надеется. Биржевые перспективы не такие радужные. Во-первых, в мире накопились большие дисбалансы. Огромные государственные долги развитых стран, растущая инфляция, компании-зомби, живущие только за счет нулевых процентных ставок по кредитам и беспочвенной веры в них инвесторов, желающих только одного — сорвать быстрый куш.

- В США инфляция выше 6%, в еврозоне – выше 4%. В таких условиях уже далеко не факт, что центральные банки порадуют нас новыми порциями финансовой помощи. У государств закончились или заканчиваются деньги, центральные банки видят огромную инфляцию – это совсем другая история, - говорит Евгений Коган.

О том, что инвесторы на всякий случат стелят соломку, говорит тот факт, что на фоне общего падения растут антикризисные акции. В России — это компании, добывающие золото («Полюс» и «Полиметалл»). Золото издавна считается защитным активом. На Западе — дорожают ценные бумаги фармацевтических и технологических компаний. В начале торгов на американском фондовом рынке в плюс вышли акции Pfizer, Moderna (разрабатывающие вакцины от коронавируса) и Zoom (сервис видео-совещаний).

Экономика: Финансы/цены