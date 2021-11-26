Крест в мраморе и два крыла: как выглядит могила умершей от рака Людмилы Сенчиной

Людмила Сенчина. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Со дня смерти Людмилы Сенчиной прошло три года. Поклонники по сей день вспоминают хрустальный голос певицы и ее хиты "Золушка", "Лесной олень", "Любовь и разлука", "Полевые цветы", "Аист на крыше", "День рождения". Ее называли "золушкой советской эстрады" в честь песни, которая принесла ей всенародную славу. До недавнего времени на могиле артистки на Смоленском кладбище стоял скромный деревянный крест, рядом - черно-белая фотография звезды. На днях родные установили памятник.

Людмила Сенчина скончалась в январе 2018 года после того, как неделю провела в коме. О том, что за полтора года до этого ей поставили страшный диагноз, - рак поджелудочной железы - знали только самые близкие. Сенчина мужественно боролась с онкологией.

Людмилу Петровну, согласно ее воле, похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петеребурге. На могиле певицы до недавнего времени стоял скромный деревянный крест с табличной. Родные изначально собирались установить на месте захоронения надгробие в виде часовни. Проект долго находился на утверждении, но в итоге близким отказали в реализации этой идеи. Дело в том, что высокий памятник мог закрыть стоящую рядом часовню Ксении Блаженной.

Монумент представляет собой две мраморные стелы - два крыла. Фото: социальные сети

И вот недавно на могиле появился монумент. Он представляет собой две мраморные стелы - два крыла. На одном изображен портрет покойной звезды, на другом выгравированы даты рождения и смерти. Меж ними врезан коричнево-бордовый крест. С обратной стороны - строчки из песни, которую она исполняла: "Две верных подруги - Любовь и Разлука - проходят сквозь сердце мое".

Напомним, смерть Сенчиной для всех стала сокрушительным ударом. Муж Людмилы Петровны до самой ее смерти находился рядом и поддерживал ее. Владимир Андреев признался, что верил в выздоровление онкобольной жены. "Мы все время вместе были. Я ее отвозил в операционную и оттуда забирал, когда она еще не говорила и в себя не пришла. Там была вторая реанимационная койка, я на ней лежал, я жил там. Вместо санитаров был я. Я до последнего верил в чудо, что оно должно случиться, но оно не свершилось. Она все для меня, была и есть", - рассказывал ранее вдовец

Страшный диагноз ей был поставлен в 2016 году. Она очень много работала. Все началось гораздо раньше. Сенчина перенесла около 16 операций.