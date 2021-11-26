The Beatles почти уговорили Толкина снять «Властелина колец»: Леннон — Голлум, Маккартни — Фродо

Из Пола Маккартни мог получиться неплохой Фродо, сыгранный Элайджей Вудом в ставшей уже классической экранизации Питера Джексона.

Вот уж 20 лет прошло с тех пор, как Питер Джексон снял первую часть франшизы «Властелин колец» — экранизацию одноименного романа Дж. Р.Р. Толкина, переведенного почти на 40 языков.

Весь мир помнит роли Элайджи Вуда, Иэна Маккелена, Кейт Бланшетт, Вигго Мортенсена и других блестяще сыгравших актеров. Но мало кто (даже в России) помнит, что сага о хоббитах была экранизирована в Советском Союзе — в том телефильме играли весьма известные в нашей стране артисты. Даже Борис Гребенщиков должен был появиться.

Кадр из телеспектакля ленинградского ТВ по мотивам "Властелина колец".

Еще меньшее число людей знает о несостоявшейся «музыкальной» экранизации «Властелина колец». Такую попытку предприняли легендарные участники группы The Beatles. Да-да, та самая четверка намеревалась спродюсировать, снять и сыграть все главные роли в картине по книге Толкина. Что за фантастика?

Ничего сказочного в этой истории нет, подробности всплыли из свежих публикаций BBC и Business Insider, где в том числе режиссер голливудской версии Питер Джексон рассказал о развитии событий.

В середине шестидесятых на счету «битлов» была пара фильмов («Help!», «A Hard Day's Night»), большего хотелось не очень сильно, но лейбл UnitedArtists, у которых был контракт с четверткой, выкупил и права на экранизацию «Властелина колец».

Продюсер Денис О'Делл задумал снять мюзикл о приключениях в Средиземье, где сыграли бы Маккартни и компания. Как выяснилось, внутри группы все читали роман Толкина (вышел аккурат в середине 50-х, когда The Beatles еще не было, но Леннон набрал первый состав группы — «Властелин колец» появился в Англии и не мог пройти мимо жителей страны) и даже фанатели от него, поэтому идея с фильмом пришлась по душе. Музыканты даже приняли участие в разработке сценария.

Согласно распределению ролей, кастинг должен был выглядеть так: Пол Маккартни — Фродо, Джон Леннон — Голлум, Джордж Харрисон — Гэндальф, Ринго Старр — Сэм.

Откуда все это стало известно новозеландцу Питеру Джексону? На церемонии вручении «Оскара» в 2002 году, когда за «Братство кольца» киноакадемики выдали четыре статуэтки, он встретился с Полом Маккартни и тот рассказал историю, которая, к сожалению, а, может, и, к счастью, затухла.

Против выступил сам Джон Толкин был резко против — он не видел этот фильм как мюзикл, но решать ничего не мог, ведь права ему не принадлежали. Что ему не понравилось? Остается только догадываться. Одна из версий — специфические личные обстоятельства. В 1953 году Толкин приобрел новый дом в Оксфорде — в тупике улицы, чтобы можно было спокойно жить и тихо творить. Таковы были и условия врача, лечившего жену писатели Эдит. Это был «ультиматум врача», который лечил жену Толкину Эдит. Но с районом автор не угадал: улицу вскоре открыли для сквозного проезда.

- Радио, телевизоры, собаки, скутеры, мотоциклы, автомобили шумят с раннего утра до двух часов ночи, - писал Толкин. А через несколько домов от него постоянно репетировали рок-н-ролльщики. - Очевидно, что эти молодые люди стремятся стать новыми The Beatles. В дни их репетиций шум вокруг становится неописуемым.

Может, это оттолкнуло классика. Может, еще что. Но пазл никак не хотел складываться.

Не согласился работать и Стэнли Кубрик, которого видели реализатором затеи. Актер Леон Витали, работавший с режиссером «Заводного апельсина», уверяет, что The Beatles пришли уговаривать Кубрика всем составом, он как раз заканчивал монтаж «Космической одиссеи 2001» и грезил фильмом о Наполеоне, ни о каких мюзиклах и думать не хотел.

— За всем стоял Джон Леннон, — вспомнил актер. — Он был без ума от истории Толкина. Ему потом понравилась и «Космическая одиссея». Леннон говорил, что будет смотреть этот фильм раз в неделю. Есть много способов, чтобы подобраться к «Властелину колец». Возможно, Леннон держал в голове футуристичный проект. Но с Кубриком они просто поговорили и обсудили идею, конкретики не вышло.

Фирма United Artists не сняла своего «Властелина колец». Бросив идею, они продали права на экранизацию романа детям Толкина в 1976 году, после чего их выкупил продюсер Сол Зэнц. Именно он выпустил серию мультфильмов по книге, а через 25 лет доверил Питеру Джексону сделать масштабную трилогию.

Режиссер Питер Джексон на съемках "Властелина колец". Фото New Line Cinema

Теперь в сети бродят самопальные фанатские трейлеры, где в главных ролях «Властелина колец» выступают музыканты The Beatles.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Советский «Властелин колец» сняли еще в 1991 году. Теперь его можно посмотреть

В экранизации «Хранителей» Толкина несколько частей — там играют Георгий Штиль и Елена Соловей (подробности)