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Звезды26 ноября 2021 18:08

The Beatles почти уговорили Толкина снять «Властелина колец»: Леннон — Голлум, Маккартни — Фродо

Объясняем, почему не состоялись съемки самой странной и музыкальной экранизации фэнтези-саги
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Из Пола Маккартни мог получиться неплохой Фродо, сыгранный Элайджей Вудом в ставшей уже классической экранизации Питера Джексона.

Из Пола Маккартни мог получиться неплохой Фродо, сыгранный Элайджей Вудом в ставшей уже классической экранизации Питера Джексона.

Вот уж 20 лет прошло с тех пор, как Питер Джексон снял первую часть франшизы «Властелин колец» — экранизацию одноименного романа Дж. Р.Р. Толкина, переведенного почти на 40 языков.

Весь мир помнит роли Элайджи Вуда, Иэна Маккелена, Кейт Бланшетт, Вигго Мортенсена и других блестяще сыгравших актеров. Но мало кто (даже в России) помнит, что сага о хоббитах была экранизирована в Советском Союзе — в том телефильме играли весьма известные в нашей стране артисты. Даже Борис Гребенщиков должен был появиться.

Кадр из телеспектакля ленинградского ТВ по мотивам "Властелина колец".

Кадр из телеспектакля ленинградского ТВ по мотивам "Властелина колец".

Еще меньшее число людей знает о несостоявшейся «музыкальной» экранизации «Властелина колец». Такую попытку предприняли легендарные участники группы The Beatles. Да-да, та самая четверка намеревалась спродюсировать, снять и сыграть все главные роли в картине по книге Толкина. Что за фантастика?

Ничего сказочного в этой истории нет, подробности всплыли из свежих публикаций BBC и Business Insider, где в том числе режиссер голливудской версии Питер Джексон рассказал о развитии событий.

В середине шестидесятых на счету «битлов» была пара фильмов («Help!», «A Hard Day's Night»), большего хотелось не очень сильно, но лейбл UnitedArtists, у которых был контракт с четверткой, выкупил и права на экранизацию «Властелина колец».

Продюсер Денис О'Делл задумал снять мюзикл о приключениях в Средиземье, где сыграли бы Маккартни и компания. Как выяснилось, внутри группы все читали роман Толкина (вышел аккурат в середине 50-х, когда The Beatles еще не было, но Леннон набрал первый состав группы — «Властелин колец» появился в Англии и не мог пройти мимо жителей страны) и даже фанатели от него, поэтому идея с фильмом пришлась по душе. Музыканты даже приняли участие в разработке сценария.

Согласно распределению ролей, кастинг должен был выглядеть так: Пол Маккартни — Фродо, Джон Леннон — Голлум, Джордж Харрисон — Гэндальф, Ринго Старр — Сэм.

Откуда все это стало известно новозеландцу Питеру Джексону? На церемонии вручении «Оскара» в 2002 году, когда за «Братство кольца» киноакадемики выдали четыре статуэтки, он встретился с Полом Маккартни и тот рассказал историю, которая, к сожалению, а, может, и, к счастью, затухла.

Против выступил сам Джон Толкин был резко против — он не видел этот фильм как мюзикл, но решать ничего не мог, ведь права ему не принадлежали. Что ему не понравилось? Остается только догадываться. Одна из версий — специфические личные обстоятельства. В 1953 году Толкин приобрел новый дом в Оксфорде — в тупике улицы, чтобы можно было спокойно жить и тихо творить. Таковы были и условия врача, лечившего жену писатели Эдит. Это был «ультиматум врача», который лечил жену Толкину Эдит. Но с районом автор не угадал: улицу вскоре открыли для сквозного проезда.

- Радио, телевизоры, собаки, скутеры, мотоциклы, автомобили шумят с раннего утра до двух часов ночи, - писал Толкин. А через несколько домов от него постоянно репетировали рок-н-ролльщики. - Очевидно, что эти молодые люди стремятся стать новыми The Beatles. В дни их репетиций шум вокруг становится неописуемым.

Может, это оттолкнуло классика. Может, еще что. Но пазл никак не хотел складываться.

Не согласился работать и Стэнли Кубрик, которого видели реализатором затеи. Актер Леон Витали, работавший с режиссером «Заводного апельсина», уверяет, что The Beatles пришли уговаривать Кубрика всем составом, он как раз заканчивал монтаж «Космической одиссеи 2001» и грезил фильмом о Наполеоне, ни о каких мюзиклах и думать не хотел.

— За всем стоял Джон Леннон, — вспомнил актер. — Он был без ума от истории Толкина. Ему потом понравилась и «Космическая одиссея». Леннон говорил, что будет смотреть этот фильм раз в неделю. Есть много способов, чтобы подобраться к «Властелину колец». Возможно, Леннон держал в голове футуристичный проект. Но с Кубриком они просто поговорили и обсудили идею, конкретики не вышло.

Фирма United Artists не сняла своего «Властелина колец». Бросив идею, они продали права на экранизацию романа детям Толкина в 1976 году, после чего их выкупил продюсер Сол Зэнц. Именно он выпустил серию мультфильмов по книге, а через 25 лет доверил Питеру Джексону сделать масштабную трилогию.

Режиссер Питер Джексон на съемках "Властелина колец". Фото New Line Cinema

Режиссер Питер Джексон на съемках "Властелина колец". Фото New Line Cinema

Теперь в сети бродят самопальные фанатские трейлеры, где в главных ролях «Властелина колец» выступают музыканты The Beatles.

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ТелевизорКультура: КУМИРЫ