Советский «Властелин колец» сняли еще в 1991 году. Теперь его можно посмотреть

В телепостановке по мотивам шедевра Толкина были заняты звезды ленинградских театров.

Настоящее открытие для толкинистов и всех, кто любит смотреть голливудскую экранизацию «Властелина колец», сделали архивисты Пятого канала. На официальном ютуб-канале они выложили уникальный раритет: две части советской экранизации книги The Fellowship of the Ring — это первая часть известнейшей трилогии Дж. Р. Р. Толкина, которую мы знаем как «Братство кольца».

Советские переводчики Владимир Муравьев (знакомый с Анной Ахматовой и друживший с Венедиктом Ерофеевым) и Андрей Кистяковский (диссидент, руководитель Фонда Солженицына) в 1983 году перевели книгу как «Хранители». Там фигурировали Бильбо Торбинс вместо Бэггинса и Бродяжник вместо Арагорна. Именно на основе этого произведения в 1991 году на «Лен-ТВ» и был выпущен телеспектакль. Режиссером стала Наталья Серебрякова («Сказка за сказкой»). В постановке были заняты звезды ленинградских театров.

Волшебника Гендальфа сыграл Виктор Костецкий («Труффальдино из Бергамо», «Звезда пленительного счастья»).

Низкорослика Фродо — Валерий Дьяченко («Агент национальной безопасности»).

Гендальф и Бильбо Бэггинс (актеры Виктор Костецкий и Георгий Штиль).

Роль Бильбо досталась Георгию Штилю, а Горлума — Виктору Смирнову («Ликвидация»). Эльфийскую владычицу Галадриэль воплотила на сцене Елена Соловей («Раба любви»).

Любопытно, что Штиль и Костецкий через 10 лет после выхода спектакля встретились в сериале «Убойная лига» — за столом главка МВД Петербурга.

Рассказчиком стал музыкант группы «Аквариум» Андрей «Дюша» Романов, который стал и композитором постановки. В заставке спектакля звучит песня его группы «Трилистник».

Рассказчик - Андрей «Дюша» Романов.

Появляется в спектакле и загадочный и улыбчивый Том Бомбадил (Сергей Паршин), судьбой которого в книге Фродо интересуется дважды.

Роль Галадриэль сыграла Елена Соловей.

Герои сказки бродят по заснеженным лесам Ленобласти, дерутся со смешными злодеями в рогатых шапках, как у викингов, присутствует и доступная на тот момент анимация. Фанаты уже записали спектакль в находки года и уже вовсю комментируют постановку:

«Не тому «Властелину колец» дали «Оскара»

«Тесть Васи Рогова (героя сериала «Убойная сила», в котором снимался и Георгий Штиль — Авт.) курит трубку с генералом главка. Я не могу их иначе воспринять. А также Бильбо Торбинс, хоббит одинакового роста с Гендальфом. Не смог смотреть»

«Вернул билеты на трилогию в IMAX. Вряд ли будет лучше».

Кстати, все, кто любит необычное прочтение романов Толкина, могут посмотреть другую советскую постановку: экранизацию "Хоббита" от Лентелефильма, выпущенную в 1985 году, — «Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса, Хоббита»