Работа пункта вакцинации от Ковида во Львове, Украина. Фото: REUTERS

Выявленный в Южной Африке новый, возможно, самый опасный из известных штаммов коронавируса B.1.1.529 получил название – «омикрон», в соответствии с принятой Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) системой, использующей названия букв греческого алфавита. Некоторые СМИ сообщали, что новый штамм будет называться «ню».

Вирусологи уже подтвердили, что «омикрон» имеет существенно больше механизмов обхода иммунного ответа, чем опасная «дельта».

«Омикрон» стремительно распространяется по миру: кроме ЮАР (77 человек) и Ботсваны (4) инфицированные им есть в Бельгии (1), Гонконге (1) и Израиле (5). Три дня назад было известно только о 10 таких случаях.

Новый штамм обрушил европейские, дальневосточные и американские биржи, торги там закончились резким падением котировок – на 2,5-4%.

ВОЗ провела экстренное совещание по поводу распространения нового штамма, имеющего 32 мутации, и обсудила необходимые меры и протоколы реагирования на новую угрозу. В Организации определили, что новый штамм «вызывает беспокойство и тревогу».

«Любой новый вариант, способный уклоняться от вакцин или распространяться быстрее, чем «дельта», может стать серьезной проблемой на пути выхода мира из пандемии», заявил глава Центра противоэпидемиологических действий и инноваций ЮАР Тулио де Оливейра.

Россия

Из-за распространения нового штамма с 28 ноября Россия ограничит на неопределенный срок въезд на свою территорию граждан из ряда африканских стран, включая ЮАР, Ботсвану, Лесото и Намибию. Также ограничения коснутся жителей Гонконга, Мозамбика, Эсватини, Танзании, Зимбабве, Мадагаскара и иностранцев, которые находились на территории этих стран в течение последних 10 дней. Кроме того, до 1 февраля будущего года продлена приостановка прямого авиационного сообщения между нашей страной и Танзанией.

Евросоюз

О намерении приостановить авиасообщение стран-членов Евросоюза с государствами Южной Африки объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее полеты в ЮАР уже ограничили Франция, Австрия и Италия. Из-за новой мутации COVID-19 решение временно запретить въезд на территорию ЕС гражданам ряда стран южноафриканского региона до заявления фон дер Ляйен приняли ФРГ, Чехия, Италия и Нидерланды.

Израиль и Великобритания

Эти государства также приостановили авиасообщение с Южной Африкой.

Пункт ПЦР-тестирования пассажиров в Международном аэропорту Йоханнесбурга, ЮАР. Фото: REUTERS

Япония, Сингапур, Индия и Тайвань

Штабы по борьбе с коронавирусной инфекцией трех государств, а также Тайваня, являющегося неотъемлемой частью КНР, объявили об ужесточении карантинных мер в отношении прибывающих из Южной Африки.

ЮАР

Еще на прошлой неделе в этой стране ежедневный прирост зараженных COVID-19 не превышал 200 человек. Но в последние дни количество новых больных резко подскочило – до 2500 человек в день. Вирусологи не исключают, что «рекорды» спровоцировал «омикрон».

США

Главный инфекционист Соединенных Штатов Энтони Фаучи подтвердил, что Вашингтон собирает и анализирует данные о новой мутации коронавируса. Фаучи также не исключил выработки рекомендаций, согласно которым американское правительство запретит на время авиасообщение с южной частью африканского континента.

Израиль

Премьер-министр страны Нафтали Беннет принял рекомендацию Минздрава определить всю Африку в качестве «красной зоны» и поручил провести немедленное планирование прекращения авиационных полетов с этого континента в Израиль и обратно. В «красный» список вошли все африканские государства, включая Мадагаскар, Сейшельские острова и Маврикий.

ФРГ

В Германии зафиксирован очередной антирекорд по смертности из-за коронавируса – за предыдущие сутки скончался 351 больной. Всего в ФРГ с начала пандемии было выявлено более 5,5 млн. зараженных.

Пометка о коронавирусе на гробе в крематории города Майсен, Германия. Фото: REUTERS

Словакия

В ближайшие 2 недели в стране будет действовать общенациональный локдаун. Гражданам запрещено покидать свои жилища в темное время суток, отменены массовые спортивные и культурные мероприятия, кафе и рестораны закрыты; разрешена работа магазинов, торгующих продуктами, а также товарами первой необходимости.

Чехия

Распространение коронавируса подскочило в стране до нового рекордного максимума: количество новых случаев составило почти 28 тыс. заражений за сутки. В числе заболевших – и президент Чехии Милош Земан. Из-за отсутствия главы государства на рабочем посту чехи пока остаются без премьер-министра, чье назначение должен утвердить Земан.

Украина

Главный санитарный врач страны Игорь Кузин подтвердил, что Украина утилизирует 400 тыс. доз вакцины «Астра-Зенека». Ее Киев получил в качестве гуманитарной помощи. Западные вакцины у украинцев не вызывают доверия: по словам Кузина, люди отказываются ими прививаться, боясь осложнений. Так что препараты, срок годности которых вот-вот истечет, придется уничтожить, несмотря на низкий уровень вакцинации населения.

Статистика по коронавирусу в мире:

Данные на 27 ноября 2021 года:

Всего заболевших 259 917 858

Всего умерших 5 180 615

США

За последние 28 дней:

Заболевших: 2 318 700 Умерших: 32 476

Всего: Заболевших: 48 122 430 Умерших: 775 759

Великобритания

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 089 864 Умерших: 4 266

Всего: Заболевших: 10 075 808 Умерших: 144 875

Россия

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 049 910 Умерших: 33 061

Всего: Заболевших: 9 303 751 Умерших: 263 934

Германия

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 050 009 Умерших: 4 634

Всего: Заболевших: 5 623 056 Умерших: 100 234

Турция

За последние 28 дней:

Заболевших: 718 165 Умерших: 5 849

Всего: Заболевших: 8 654 142 Умерших 75 618

По данным Университета Джона Хопкинса.

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