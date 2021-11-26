ВОЗ дала название новому штамму коронавируса

Новый штамм коронавируса назвали "омикроном" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавирусной инфекции, выявленный в Южной Африке, в честь греческой буквы омикрон. Об этом организация сообщила после чрезвычайного совещания ее представителей.

- Основываясь на представленных доказательствах, указывающих на пагубное изменение эпидемиологии COVID-19, консультативная группа сообщила ВОЗ, что этот вариант следует обозначить как вариант, вызывающий озабоченность, и ВОЗ обозначила B.1.1.529 как такой вариант, присвоив ему название Omicron, — говорится в заявлении ВОЗ.

ВОЗ классифицировала новый штамм как вызывающий беспокойство. У него больше мутаций, чем известно науке о других вариантах, пояснили в организации.

Напомним, группа ученых из Британии сообщила о появлении в Ботсване нового штамма коронавируса, который потенциально может быть опаснее всех других вариантов коронавирусной инфекции. Штамм ковида получил научное название B.1.1.529. Множество мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Также штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты коронавируса.

Ранее член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов в интервью kp.ru оценил эффективность существующих вакцин против нового штамма коронавирусной инфекции. Специалист назвал серьезным опасение, что нынешние препараты потеряют свою эффективность, но указал на недостаток данных о новом штамме. Он выразил уверенность, что существующие препараты будут эффективны "в той или иной степени". Он добавил, что сейчас ученым необходимо скорее выяснить, нужны ли будут новые варианты вакцин.