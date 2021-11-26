«Мы были пьяные. Матвей попросил сфоткать…»: Блогер, который осквернил портрет ветерана, не признает вину

Матвей Юферов на допросе.

В Москве продолжается следствие по делу блогера, который выложил в Сеть фото, как он мочится на портрет ветерана, а когда поднялся скандал, сбежал в Санкт-Петербург.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, фотосессия 19-летнего Матвея Юферова около стенда в столичном районе Измайлово произошла в ночь на 25 ноября. Вместе с Юферовым был один его приятель. Именно он по просьбе Матвея сделал то самое фото и переслал ему через мессенджер. Юферов, недолго думая, выложил снимок в соцсети. Когда в интернете поднялась волна возмущения, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма», молодой человек ударился в бега. Как позже стало известно, он, меняя электрички, направился в Санкт-Петербург. Там его и задержали вечером 25 ноября и вернули в Москву.

Интересно вот что. Перед тем, как сбежать, Юферов вроде как раскаялся. «Я знаю, что этот поступок аморален. Мне плохо от самого себя», - заявил он журналистам. Но на допросе после задержания парень внезапно пошел на попятную.

19-летний блогер помочился на стенд с фотографией/ Фото: социальные сети

KP.RU стало известно, о чем говорили на допросе 19-летний Матвей Юферов и его товарищ.

«ВЕТЕРАНОВ УВАЖАЮ, НО…»

- Практически на все вопросы следователя Матвей Юферов отвечать отказался, сославшись на статью 51 Конституции РФ (она гласит, что никто не обязан свидетельствовать против самого себя, - Авт.). По большому счету, ответил только на два вопроса, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Он сказал, что уважает ветеранов. Но при этом заявил: «Я не признаю себя виновным».

По словам источника, скорее всего, молодой человек отказывается признавать свою вину, потому что его адвокат выбрал такую линию защиты. (Кстати, адвокат - платный, родственники Юферова уже заключили с женщиной договор). Судя по всему, защита будет настаивать, что во всем виноват не Матвей Юферов, а его товарищ, который самовольно сфотографировал справляющего нужду друга… Впрочем, как быть с тем фактом, что Юферов выложил снимок на своей страничке в Сети, пока неясно.

В общем, это никак не вяжется с прежними заявлениями блогера про «мой аморальный поступок».

Кстати, сам товарищ задержанного блогера (молодой человек по фамилии Вдовец) настаивает, что всего лишь выполнял просьбу Юферова.

- На допросе Вдовец рассказал: «В ту ночь мы шли пьяные по Измайловскому бульвару. Матвей попросил сфотографировать, как он справляет малую нужду у плаката с изображением ветерана войны. Я это сделал. После этого Матвей разместил эту фотографию у себя в Инстаграме…», - сообщил наш собеседник.

НА ЧЕЙ ПОРТРЕТ ПОМОЧИЛСЯ ОТМОРОЗОК

Матвей Юферов осквернил стенд с фотографией ветерана войны Анатолия Фролова. Там же была напечатана его краткая биография.

Когда началась война, Анатолию было 16 лет. В первые два года войны он, совсем еще пацан, работал на одном из московских заводов и во время немецких налетов гасил зажигательные бомбы. Писал заявления, просясь на фронт добровольцем. Отказывали. В 18 (это уже 1943 год) поступил в Тульское военное пулеметное училище и спустя несколько месяцев попал-таки на фронт. Сразу - на Курскую дугу. В первом же бою чудом не погиб. Его батальон должен был провести разведку боем, захватить позиции немцев и вызывать огонь на себя, чтобы советская артиллерия обнаружила чужие огневые точки. В том своем первом бою красноармеец Фролов был ране в шею. Всего за оставшиеся два года войны он был ранен еще три раза и возвращался из госпиталя в армию. Победу встретил в Венгрии. Был награжден медалями «За отвагу» и «За победу над Германией». После войны отучился на геолога, мотался по экспедициям, женился, вырастил двоих сыновей. Умер в 2016-м в возрасте 90 лет…

Получается, что в возрасте нынешнего блогера сержант 19-летний Анатолий Фролов в буквальном смысле проливал кровь на фронте. А Юферов не придумал в своей жизни ничего лучше, как сфотографировать себя, испражняющегося на фото ветерана…

ЧТО ИЗВЕСТНО О БЛОГЕРЕ

Итак, Матвею Юферову 19 лет - некруглую дату отметил буквально несколько недель назад.

Отец, если верить данным в открытых источниках, предприниматель. На его имя зарегистрированы несколько ООО (продажа кожаных изделий, ремонт компьютеров и проч.). Семья живет в поселке под Истрой.

Как стало известно KP.RU, Матвей студент второго курса РГГУ, учится на отделении «Гостиничное дело». Ну как учится…

- Если честно, на учебе я его за эти почти полтора года видела считанное количество раз, - рассказала KP.RU один из одногрупников Юферова. - На пары он почти не ходил. Вообще, всегда был странный какой-то. Отталкивающий. Сам себе на уме.

В РГГУ Матвей Юферов учится платно. Ежегодно за учебу на его факультете студенты выкладывают по 214 тысяч рублей. За блогера, судя по всему, платят родители. В полиции он сообщил, что сам нигде не работает.

Отметим, что максимальное наказание по статье «Реабилитация нацизма» - лишение свободы на срок до пяти лет. По словам источника в правоохранительных органах, свое положение молодой человек усугубил тем, что после своего проступка пытался скрыться, а теперь не признает вину. Со смягчающими обстоятельствами все очень туго. По прогнозам экспертов, студенту может грозить реальный срок до 3-4 лет.

РЕАКЦИЯ СОЦСЕТЕЙ

Нужно ли говорить, что поступок юного лоботряса Матвея Юферова вызвал в обществе шквал негодования? Помочиться на фото старого человека, ветерана да еще и выложить фотографию в интернет, бравируя?! «Отморозок» - это еще самое мягкое слово, который называют второкурсника РГГУ.

А вот что пишут читатели KP.RU:

«Ну почему опять школа виновата? Он воспитывался в семье, где с азов должно преподаваться-культура, мораль и нравственность…»

«Воспитали «достойное» поколение - блогеров, моргенштернов, бузовых. Элита общества, так сказать».

«Явно не из поколения москвичей, которые пели - «И врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова, дорогая моя столица, золотая моя Москва…» В камеру его, и завалить книгами, фильмами, музыкой о Великой Отечественной, чтоб учился заново быть человеком».

«А может его для начала просто в армию?»

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