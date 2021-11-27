Кому из детей нужна прививка от коронавируса и кому противопоказана

Вакцинация подростков от COVID-19 должна замедлить распространение вируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На этой неделе Минздрав объявил о госрегистрации вакцины «Спутник М» - kp.ru расспросил экспертов об антиковидной прививке для подрастающего поколения.

Одним из важнейших событий «коронавирусной» повестки этой недели стала государственная регистрация первой российской антиковидной вакцины для детей. Речь идет о прививке «Спутник М», которую теперь официально разрешено применять для вакцинации подростков 12-17 лет. Препарат поступит в граждаский оборот, то есть в поликлиники и прививочные пункты, уже в конце декабря, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. При этом о планах запускать всеобщую вакцинацию подростков пока не объявлялось. В каких случаях родителям стоит проявить инициативу и позаботиться об антиковидной прививке для своего ребенка? Этот и другие важные вопросы мы задали экспертам.

1. Насколько актуальна вакцинация от коронавируса для детей?

- США стали первым государством, начавшим вакцинировать от ковида подростков с мая 2021, и сейчас все больше стран следуют этому примеру, - рассказал kp.ru заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Михаил Каган. - Учитывая, что дети в среднем болеют значительно легче взрослых, многие задаются естественным вопросом: «Мы собираемся вакцинировать подрастающее поколение для того, чтобы защитить их самих, или себя и общество в целом?». На самом деле, эти две задачи абсолютно не противоречат одна другой. Напротив, их совместная реализация взаимосвязана и представляется очень важной.

После распространения более заразного варианта «Дельта» стало понятно, что для взятия эпидемии под контроль доля людей с иммунитетом должна приближаться к 85-90%, отмечает эксперт. «Очевидно, что достичь этих показателей в обозримом будущем без вакцинации детей не удастся, так как они составляют более 22% населения нашей страны. Кроме того, дети являются активными распространителями инфекции, особенно в период учебного года, когда они вместе собираются в школах», - напоминает доктор Каган.

Да, конечно, статистические данные демонстрируют, что у большинства несовершеннолетних ковид протекает легко. Но это не означает, что всем детям удается избежать опасности, продолжает эксперт.

- Согласно данным Центра по контролю за заболеваниями США (CDC) при распространении штамма Дельта в Соединенных Штатах количество госпитализаций детей и подростков выросло почти в пять раз. В Израиле от 0,2 до 0,5% всех пациентов в тяжелом состоянии в октябре 2021 года составляли дети. Увеличение количества детских госпитализаций в период текущей четвертой волны отмечается и по всей России. По заявлению вице-мэра Москвы Анастасии Раковой в октябре-ноябре ежедневно в стационары столицы госпитализируются 20-30 детей с достаточно тяжелым течением новой коронавирусной инфекции.

«Вакцинация подростков от COVID-19 должна замедлить распространение вируса в школах и способствовать очному обучению (со всеми позитивными социальными последствиями), снизить вероятность распространения вируса в популяции, уменьшить госпитализации и спасти жизни тем детям, которые без прививки могут заболеть тяжело», - заключает доктор Каган.

2. Нужно ли в идеале вакцинировать всех детей, кому прививка разрешена по возрасту, или только подростков определенных категорий?

- Сейчас поголовная вакцинация детей, на мой взгляд, не обоснована. Просто потому, что большинство из них уже, к сожалению, перенесли коронавирусную инфекцию. Дельта-штамм гораздо заразнее предыдущих вариантов, поэтому детей переболело много. Часть попали в больницы в тяжелом состоянии в нынешнюю волну, часть перенесли в легкой форме раньше, - говорит врач-педиатр, инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач медицинского центра «Лидер медицина» Евгений Тимаков.

Поэтому на сегодняшний день массовая вакцинация подрастающему поколению не нужна, считает эксперт. А вот сколько будет сохраняться иммунитет к инфекции у детей, нужно выяснить. «Думаю, следующей осенью можно будет рассмотреть вопрос о том, насколько необходима прививка подросткам в широком масштабе», - отмечает врач. Пока же в первую очередь нужно защитить вакциной не переболевших ребят из групп высокого риска - тех, кому больше всего угрожают тяжелые осложнения ковида, подчеркивает эксперт. Это:

- дети с лишним весом,

- с сахарным диабетом,

- с хронической болезнью почек,

- с врожденным пороком сердца,

- с бронхиальной астмой и другими хроническими заболеваниями легких.

3. Какие противопоказания к вакцинации от коронавируса у детей?

- Все те же, что и для взрослых, - поясняет доктор Тимаков. - Основное противопоказание - тяжелые аллергические реакции в анамнезе (отек Квинке, анафилактический шок). Плюс у детей нужно более осторожно, чем у взрослых, относиться к решению вопроса о вакцинации при аутоиммунных и онкологических заболеваниях. В этих случаях в зависимости от тяжести болезни и ее стадии любая прививка может дать серьезный сбой в подрастающем организме, нужно очень вдумчиво рассматривать соотношение пользы и риска.

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В инструкции к «Гам-КОВИД-Вак-М» (еще одно название «Спутника М») также сказано, что с осторожностью нужно применять вакцину:

- при хронических заболеваниях печени и почек,

- эндокринных заболеваниях (выраженных нарушениях функции щитовидной железы и сахарном диабете в стадии декомпенсации),

- тяжелых заболеваниях системы кроветворения,

- эпилепсии и других заболеваниях ЦНС,

- остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения,

- миокардитах, эндокардитах, перикардитах (то есть воспалениях сердечной мышцы).

4. Известно, что в детской вакцине в 5 раз меньше действующего вещества, чем в «Спутнике» для взрослых. Получается, что в 17 лет 11 месяцев хватает 1/5 дозировки, а уже через месяц, в 18 лет, нужно в 5 раз больше? Выглядит странно, отмечают читатели kp.ru.

- При проведении клинических исследований тестировались разные дозы «Спутника М». И 1/5 от взрослой была признана оптимальной дозой. Так как ее применение показало вполне достаточный ответ молодой иммунной системы при сведении к минимуму риска побочных эффектов, - поясняет Михаил Каган.

- На самом деле, я уже давно ставлю вопрос о том, что и для молодых людей чуть постарше, вплоть до 25 лет, стоило бы рассмотреть вопрос о снижении дозировки действующего вещества в «Спутнике V», - добавляет Евгений Тимаков. - Вполне возможно, что удалось бы сохранить высокий защитный эффект, а постпрививочные реакции были бы менее выражены.

От редакции: как известно, у молодежи после «Спутника V» реакции сейчас самые сильные - у многих поднимается высокая температура, ломота в мышцах и суставах, головная боль и т. п. Все это со временем проходит, но если можно избежать таких побочек, то почему бы этого не сделать?

5. Появился новый пугающий штамм коронавируса, B.1.1.529 - имеет ли смысл прививать детей из групп риска нынешней вакциной или подождать, пока ее обновят?

- На сегодня у нас еще нет убедительных подтверждений, что новый вариант коронавируса эффективно уходит от антител привитых и переболевших, - отмечает Евгений Тимаков. - Вполне возможно, что обновлять вакцину вообще не понадобится.

Как рассказал kp.ru доктор биологических наук, профессор Сергей Нетесов нынешние вакцины в любом случае сохранят защитную силу в той или иной степени. Поэтому медлить с прививкой тем, кто находится в группе высокого риска, точно не стоит. Ведь агрессивный «Дельта-штамм» из нашей страны никуда не делся и продолжает косить и взрослых, и детей.

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