«Короткое замыкание или нарушения техники безопасности»: Что стало причиной взрывов на заводе по производству боеприпасов в Дзержинске

На месте ЧП уже развернул работу оперативный штаб для выяснения причин случившегося. Фото: Телеграм-канал «Нижний №1»

Несколько взрывов прогремело утром в субботу на заводе имени Свердлова в городе Дзержинске (Нижегородская область). Все началось, по словам свидетелей, с пожара в одном из цехов. По одной версии, произошло короткое замыкание электропроводки, по другой - нарушение рабочими правил обращения со взрывчатыми веществами.

Это квалифицируется как "техногенная авария". Сообщается, что пострадали "как минимум двое рабочих". Их эвакуировали и передали медикам. В администрации города говорят, что угрозы жителям нет.

Завод Свердлова - один из крупнейших российских производителей промышленных взрывчатых веществ, зарядов для горнорудной и нефтегазодобывающей промышленности, сейсмических и геофизических работ.

Предприятие занимается также снаряжением многих видов боеприпасов - авиационных и артиллерийских снарядов, авиационных бомб, кумулятивных противотанковых управляемых ракет, боеприпасов для инженерных войск, в том числе для систем вертолетного минирования и самых современных противотанковых и противодесантных мин, боеголовок к ракетным комплексам ПВО.

Завод является единственным в России производителем октогена и гексогена.

С 2008 года предприятие совместно с ОБСЕ утилизирует жидкое ракетное топливо.

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ "КП"

Во время Великой Отечественной войны каждый второй снаряд и каждая третья авиабомба, изготовленные в СССР, были выпущены заводом имени Я. М. Свердлова. Более 148 миллионов артиллерийских снарядов, мин и прочих изделий было выпущено на заводе во время Великой Отечественной войны. За это завод в 1945 году был награждён орденом Красного Знамени.

Сегодня территория промышленной площадки предприятия составляет 1100 га. На ней находятся ТЭЦ, система водоподготовки, 1000 зданий и сооружений, 120 км автомобильных дорог и 90 км железнодорожных путей. Автомобильный парк состоит из 200 единиц техники, железнодорожный подвижной парк — из 900 вагонов. На балансе у предприятия также находятся три судна.

31 августа 2018 года на заводе произошел взрыв при подготовке к уничтожению противотанковых мин. Погибло пять человек, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

В июне 2019 на заводе также гремели взрывы. Фото: EAST NEWS

Любопытно: по результатам отраслевого отбора к ежегодному Всероссийскому конкурсу на звание «Организация оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической эффективности» «Завод имени Я.М. Свердлова» признан лидером среди научно-промышленных организаций в номинации «Лидер среди промышленных предприятий промышленности боеприпасов и спецхимии».

Доля оборонной продукции в производстве завода составляет около 30%, остальная часть - промышленные взрывчатые вещества и продукция машиностроения.

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