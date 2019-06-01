«Эхо» Дзержинска: Взрыв на заводе по производству тротила стал центром внимания хайпожоров

Суббота. Идут срочные сообщения из Дзержинска, где произошел взрыв в цеху завода ГОСНИИ «Кристалл», где производят тротил. Взрыв был мощнейший, с чуть ли не грибовидным облаком, с грохотом, рвануло так, что во многих окрестных жилых домах вылетели оконные стекла.

Сообщения идут, как обычно в таких случаях: сначала двое пострадавших, потом говорят уже о четырех. Вскоре выясняется, что таковых уже 19 человек, но вроде бы все получили осколочные ранения легкой и средней тяжести. Ан нет, один пострадавший – в тяжелом состоянии. Но хорошо, что никто не погиб. Это кажется по-настоящему фантастичным при взрыве такой-то силы. Однако, еще через пару часов проходит информация о двух пропавших без вести на месте взрыва. И взрыв был не один, а, как минимум, два.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712282" frameborder="0"></iframe> Момент взрыва в Дзержинске.

Практически сразу местные власти отреагировали. Медики, спасатели, вице-губернатор Нижегородской области Дмитрий Краснов по поручению губернатора сразу же выехал на место вместе главой ГУ МЧС по Нижегородской области Валерием Синьковым.

Ужасное происшествие. Если окажутся погибшие, то авария будет переквалифицировано в катастрофу из-за наличия человеческих жертв. Комиссия, которая будет работать по этому случаю, вне всякого сомнения, выяснит истинную причину происшествия. И, хоть и не в моих правилах давать какие-то предварительные прогнозы, скорее всего, виной всему окажется опять человеческий фактор – либо нарушении техники безопасности, либо несоблюдение технологии на производстве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712274" frameborder="0"></iframe> Скорая помощь у проходной завода им. Свердлова в Дзержинске.

Речь не об этом. Совсем о другом. Как и каждый раз в последние годы, практически сразу проснулись и высыпали хайпожоры. Те самые, что всякий раз проклевывались, провоцируя общественное возмущение на «Зимней вишне», катастрофе «Сухого-Суперджета» в Шереметьево и в других случаях. Вот и сейчас, им мало той трагедии, что уже произошла, они стремятся преувеличить ее масштабы и разогнать панику.

- Отец работает в ФСБ. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю что происходит, но мне кажется началось, - пишет обладательница только что зарегистрированного аккаунта с одним постом в истории в одной из соцсетей. И доброхоты в стремлении к хайпу начинают разгонять это сообщение в привязке к Дзержинску, не забывая делать акцент, что раз Роспотребнадзор проводит лабораторные исследования воздуха около жилых домов Дзержинска, то, дескать, это ж-ж-ж неспроста. Им нет дела до того, что это стандартная процедура в случае подобного ЧП, их задача посеять панику, побудить население города закупить побольше продуктов в магазинах и уехать подальше из города. Желая подавить волю как можно большего количества людей таким вот «эхом Дзержинска».

И что с того, что это как бы новое сообщение абсолютно алогично. Когда это отца вызвали на совещание, и как «отец вернулся поздно», если на дворе все еще белый день? Какой магазин, если уже так поздно? Как далеко едут, и что началось? При ближайшем рассмотрении как бы автор как бы поста не дает ответа ни на один из возникающих вопросов. Да и не может дать, потому что сам текст слово в слово, до последней буквы повторяет сообщение другого аккаунта, датированное еще аж 28-м марта.

Сволочи? Безусловно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712276" frameborder="0"></iframe> В одном из салонов красоты Дзержинска от взрыва рухнул потолок.

Но вот скажите мне после этого, что мы не на войне. Или что не надо на это реагировать, наказывая за фейки подлинных авторов этой слепленной ими наспех грязи.

P.S. По последним данным, количество пострадавших увеличилось до 38 человек. Судьба двоих неизвестна. Состояние одного из пострадавших тяжелое. Из 27, обратившихся за помощью, 11 человек после осмотра врачей отпущены домой. Угрозы новых взрывов, как заявили в городской администрации, нет.

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