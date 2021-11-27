Володин пообещал изучить сотни тысяч комментариев к своему посту о QR-кодах

QR-коды - одна из самых обсуждаемых тем последнего времени. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

784 тысячи просмотров и 615 тысяч комментариев — столько на момент публикации данной заметки набрал недавний текст в телеграм-канале Вячеслава Володина о необходимости взвешенного подхода к введению QR-кодов для борьбы с коронавирусом.

Этот пост Председателя Государственной Думы уже стал историческим: сложно вспомнить в последнее время, чтобы чиновник такого уровня «открывал комменты» под своим материалом на столь проблемную тему — и, кажется, никогда ещё их не приходило так много.

С 24 ноября пост собрал более 600 тысяч комментариев. Фото: Telegram Вячеслава Володина

Поэтому утром в субботу Володин выложил в телеграме новый пост. Где поблагодарил всех комментаторов — и пообещал изучить их позицию. Однако, поскольку одному человеку прочитать такое количество (ещё раз: почти три четверти миллиона!) сообщений за адекватное время невозможно — спикер Госдумы дал понять, что для этого будут выработаны специальные механизмы:

«Постараюсь организовать эту работу, чтобы ознакомиться со всеми комментариями, прозвучавшими от вас за это время», — написал Володин,

По словам Председателя, такое количество комментариев стало для него неожиданностью, однако он и в дальнейшем планирует использовать возможности социальных сетей, чтобы «и дальше по всем важным темам получать обратную связь».

«Для нас важно, чтобы все конструктивные предложения [по законопроекту о QR-кодах, внесённому в Госдуму Правительством РФ — ред.] были изучены и учтены», — подчеркнул Володин.