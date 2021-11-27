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Политика27 ноября 2021 10:09

Володин пообещал изучить сотни тысяч комментариев к своему посту о QR-кодах

Этот пост председателя Государственной Думы стал одним из самых популярных в истории русского Телеграма
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
QR-коды - одна из самых обсуждаемых тем последнего времени.

QR-коды - одна из самых обсуждаемых тем последнего времени.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

784 тысячи просмотров и 615 тысяч комментариев — столько на момент публикации данной заметки набрал недавний текст в телеграм-канале Вячеслава Володина о необходимости взвешенного подхода к введению QR-кодов для борьбы с коронавирусом.

Этот пост Председателя Государственной Думы уже стал историческим: сложно вспомнить в последнее время, чтобы чиновник такого уровня «открывал комменты» под своим материалом на столь проблемную тему — и, кажется, никогда ещё их не приходило так много.

С 24 ноября пост собрал более 600 тысяч комментариев. Фото: Telegram Вячеслава Володина

С 24 ноября пост собрал более 600 тысяч комментариев. Фото: Telegram Вячеслава Володина

Поэтому утром в субботу Володин выложил в телеграме новый пост. Где поблагодарил всех комментаторов — и пообещал изучить их позицию. Однако, поскольку одному человеку прочитать такое количество (ещё раз: почти три четверти миллиона!) сообщений за адекватное время невозможно — спикер Госдумы дал понять, что для этого будут выработаны специальные механизмы:

«Постараюсь организовать эту работу, чтобы ознакомиться со всеми комментариями, прозвучавшими от вас за это время», — написал Володин,

По словам Председателя, такое количество комментариев стало для него неожиданностью, однако он и в дальнейшем планирует использовать возможности социальных сетей, чтобы «и дальше по всем важным темам получать обратную связь».

«Для нас важно, чтобы все конструктивные предложения [по законопроекту о QR-кодах, внесённому в Госдуму Правительством РФ — ред.] были изучены и учтены», — подчеркнул Володин.

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