Володин поддержал обращение врачей к антиваксерам

Володин поддержал обращение российских врачей к антипрививочникам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вячеслав Володин поддержал обращение медиков одиннадцати росссийских больниц к противникам вакцинации от коронавируса.

«Разделяю и поддерживаю позицию врачей. Они борются за жизни пациентов, знают реальную ситуацию — то, что происходит в «красных зонах», реанимациях. Понимают, какие меры действительно эффективны. Им небезразлично, когда они сталкиваются с тем, что некоторые политики и общественные деятели публично подвергают сомнению пользу вакцинации», - написал он в своем Telegram.

Володин заявил, что правильнее всего начинать с себя и рассказал, какие меры предпринимаются в парламенте, чтобы сохранить его работоспособность.

«92% депутатов и 97% сотрудников аппарата имеют иммунитет к коронавирусу. Но несмотря на это сегодня 4 депутата болеют. За последние 10 дней ушли из жизни 2 работника аппарата. Прорабатываем вопрос, чтобы те, кто приходит в Думу, имели QR-код. Прежде всего речь идет о наших коллегах из Правительства, экспертах. Планируем реализовать это решение уже в декабре», - рассказал он.

По словам спикера, по поводу вызвавших общественный резонанс законопроектов о QR-кодах в Госдуму и лично депутатам поступило уже порядка 120 тысяч официальных обращений, еще большее количество комментариев люди оставляют в социальных сетях.

«Они направлены в рассылку до 14 декабря в регионы, в Общественную и Счетную палаты, Совет Федерации», - напомнил Володин.

Спикер Госдумы отметил, что важно выработать те решения, которые позволят защитить жизнь и здоровье людей, не нарушая при этом основополагающих прав граждан.

Ранее Володин записал видеообращение о принципах работы депутатов.