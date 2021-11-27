Польша решила интенсифицировать усилия по взысканию с Германией репараций

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: REUTERS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что в ближайшее время в его стране будет создан специальный научно-исследовательский институт, который сосредоточится на усилиях по подсчету понесенного во время Второй Мировой войны ущерба и взысканию репараций с Германии. Документ о создании НИИ он уже подписал.

- Этот вопрос (взыскание репараций – прим. авт.) не снимается, поскольку с Польшей очень плохо обошлись, так как она не получила никаких репараций, - объявил польский премьер.

Напомним, вопрос об этом возник в 2018-м году, когда вопрос о возмещении ущерба поднял Ярослав Качиньский, брат погибшего в авиакатастрофе президента Польши, а тогдашний министр обороны Антоний Мачаревич сообщил в телеэфире, что у Варшавы есть все правовые основания требовать компенсаций от Берлина. Польские эксперты уже подсчитали, что Германия должна выплатить Польше около 1 триллиона долларов, но это, дескать, только предварительные и очень примерные подсчеты. Окончательную точку в них должен поставить создаваемый НИИ, причем, окончательный вариант отчета должен быть готов уже в феврале.

Немцы, конечно, находятся в полном недоумении. Они способствовали принятию Польши в ЕС и НАТО, голосовали за беспрецедентную финансовую помощь, а теперь им из Варшавы "фигвамы показывают". Но и поляков можно понять. Евросоюз урезает им дотации, а тут еще и наказывать деньгами решил за то, что Польша поставила свое законодательство выше общеевропейского и совсем не радуется торжественному победному маршу гомосексуализма по Европе. В какой-то степени даже протестует против трансгендерной революции. А денег хочется. И где взять? Не в Америке же, если Вашингтон готов только газ продавать за дорого и свои вооружения. Самый оптимальный вариант – отжать у немцев.

Правда, на практике он нереализуем. Что польское руководство не может не понимать. Но насколько важна его реализация, это уже второй вопрос. Главное – мобилизовать массовое сознание. Похоже, что Институт национальной памяти (ИНП - по расследованию преступлений против польского народа) уже не справляется с поставленной задачей.

Что в этой истории интересно нам? Можно ожидать, что в скором времени на Украине появится свой НИИ по взысканию репараций с России, например, за голодомор. Украинцы частенько идут след в след по проторенной поляками тропе, буквально повторяя их рецепты. Так, например, ИНП в его нынешнем виде в Польше появился в 1998 году. А на Украине аналогичное учреждение появилось в 2006-м. и то, и другое учреждение заняты примерно одним и тем же. Если поляки начинали с расследования "гитлеровских преступлений", а только потом переориентировались на деятельность против России, то на Украине все изначально сводилось к "жертвам политических репрессий и голодоморов на Украине". И то, и другое учреждение никакими особыми успехами похвастать не могут. Если в Варшаве решили "углУбить", то можно ожидать подобного и от Киева. Тем более, что это попытка переориентировать массовое сознание на внешний раздражитель будет явно кстати для столкнувшегося со все нарастающими трудностями руководства страны. Тем более, что у Киева будет время для того, чтобы оценить работает новая придумка Польши или нет.

Правда, руководству Украины впору бы задуматься, насколько адекватны польские власти в своей внешней политике, прежде, чем перенимать опыт Варшавы. Так, например, польский премьер буквально на днях призвал Россию объединить силы в борьбе против Китая.

- Я думаю, что россиянам стоит рассматривать Китай как их самый трудный вызов на ближайшие десятилетия, если не столетие, - озаботился Моравецкий проблемами России в интервью газете "Фигаро" и резюмировал. – Россиянам стоит быть вместе с нами в этом вопросе.

Неужели гордые поляки, подзуживавшие вместе с американцами ту же Литву выступить против Китая, испугались того, что Китай уже сделал с маленьким, но гордым Вильнюсом в экономике, отказавшись от торговли и транзита через эту страну? И теперь пытаются найти союзников даже среди тех, кого еще вчера публично считали врагами?

Избави Боже от таких союзников. Что в Киеве, что в Варшаве.

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