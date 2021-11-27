Генсек НАТО призвал Россию снизить напряженность вокруг Украины

Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к снижению напряженности вокруг Украины. По его словам, альянс следит за ситуацией на украинской границе и продолжит поддерживать Незалежную.

- Я призываю Россию к снижению напряженности. В то же время мы остаемся открытыми для диалога с Россией. Диалог важнее тогда, когда высока напряженность, — сказал он в интервью газете Welt am Sonntag.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что заявления о якобы имеющейся угрозе Украине со стороны России нужно воспринимать только как провокации с целью напряжения обстановки. Как отметила Захарова, Запад в последние годы научился этому мастерски, но Россия сможет «отразить подобные провокации по всем направлениям». Она заявила, что, проводя антироссийскую пропаганду, Киев прежде всего запугивает граждан Украины. Также дипломат подчеркнула, что Запад накачивает Украину оружием, в том числе запрещенным Минскими соглашениями.