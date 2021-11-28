Грету Тунберг опять уличили в путешествиях во времени

Грета сейчас и на снимке 1910 года. Одно лицо. И косички.

Подозрения в том, что Грета Тунберг путешествует во времени, усилились. Энтузиасты-конспирологи отыскали новое свидетельство ее перемещения в прошлое. Они увидели Грету на снимке, сделанном в 1910 году в штате Небраска в местной спецшколе для индейцев (Genoa US Indian Industrial School in Nebraska). Вон она – сидит за партой, крайняя справа во втором ряду.

Оригинльный снимок, сделанный в школе для детей индейцев.

Снимок хранился в архиве (National Archives and Records Administration) и «всплыл» в связи с предпринятым недавно расследованием жестокого обращения с учениками того времени, многие из которых «после школы» оказались на кладбище.

Два года назад Грету разглядели на снимке, который в 1898 году сделал Эрик Хегг (Eric A. Hegg) - американский фотограф шведского происхождения. Коллекция его фотографий вот уже более 50 лет хранится в библиотеке Вашингтонского университета (University of Washington Libraries).

Грета на река Юкон: помогает мыть золото.

Хегг снимал в Канаде на реке Юкон рядом с одной из шахт для добычи золота. Приглядитесь: на фото, на котором он запечатлел троих детей времен «золотой лихорадки», назвав снимок «Three children operating rocker at a gold mine on Dominion Creek, Yukon Territory», крайняя слева девочка – вылитая Грета Тунберг». Те же косички, черты лица, включая его выражение.

Фото распространили многие солидные издания — например, The Guardian, со сслыкой на некого блогера с ником Jack Strange, который вроде бы первым заметил девочку на историческом снимке. Газеты – в шутку, конечно, не постеснялись предположить, что именно Грета оказалась в прошлом. Снабжали тексты к фото характерными заголовками типа «Greta Thunberg, time traveller?» (Грета Тунберг путешественница во времени?).

Что делала девочка в прошлом – то в одном, то в другом? Путешествовала. В позапрошлый век, ездила просто на экскурсию. В прошлый – попытаться предотвратить издевательства над индейскими детьми. А сама она, как считают некоторые доверчивые энтузиасты, гостья из будущего - эдакая Алиса Селезнева, которая прибыла в наше время, чтобы, как можно более доходчиво предупредить о грядущих экологических бедах.

Оригинальный снимок 1898 года.

Здравые скептики ничуть не сомневаются, что в кадр попадала не Грета, а девочки поразительно на нее похожие. С другой стороны – совпадение удивительное. Второй раз подряд. Вдруг найдется еще какой-нибудь снимок из прошлого с Гретой? Тогда уж придется поверить, что у девочки где-то припрятана машина времени.