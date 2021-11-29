«Может, им еще презервативы раздать?»: Глюкозу раскритиковали за предложение открыть в школах курилки

Наталья Ионова рассказала о проблемах с 14-летней дочкой Лидой. Фото: Инстаграм.

Глюкоза недавно рассказала о проблемах, с которыми она столкнулась в воспитании дочерей. Младшая наследница звезды, 10-летняя Вера, пока не доставляет маме особых хлопот. А вот старшая, 14-летняя Лида, не раз заставляла родителей понервничать. По словам певицы, Лида растет очень ярким и неординарным ребенком, и это не нравится педагогам. Девочку уже выгнали из двух частных школ за курение. При этом знаменитая мама всерьез полагает, что дело вовсе не в ее дочери, а в российской системе образования и консервативном настрое педагогов. Наталья Ионова уверена, что проблему можно решить просто: нужно оборудовать в школах курилки для старшеклассников.

- А где детям курить? Они в машине едут с родителями - там не могут. Из школы не выпускают. Ну сделайте уже детям место для курения! Ее выгнали из-за этого. Причем из всей компании всегда достается ей, так как она самая яркая и заводила, - сообщила 35-летняя артистка в Youtube-шоу «Джарахов».

Заявление певицы произвело в Сети эффект разорвавшейся бомбы. Родители в соцсетях обсуждают предложение артистки и комментируют поведение ее дочери. Многие удивляются, почему на громкое высказывание звезды не отреагировали представители российской системы образования. Находятся даже те, кто требует от органов опеки проверить семью певицы и лишить Глюкозу родительских прав.

«Где наши депутаты, Роспотребнадзор, комитет по делам несовершеннолетних, почему такие призывы публичного человека они оставляют без комментариев?», «Может, деткам еще комнаты для уединения сделать и презервативы раздавать?» - задаются вопросом пользователи.

По словам певицы, Лида растет очень ярким и неординарным ребенком, и это не нравится педагогам. Фото: Инстаграм.

Впрочем, у певицы находятся и сторонники. Некоторые родители напоминают, что Лида – не единственный подросток, которого застукали с сигаретой. И старшеклассники сейчас курят сплошь и рядом.

- Может, вы не в курсе, почти все малолетки курят. Сейчас модно у них электронки парить. Разница лишь в том, что не все родители про это знают. И по запаху теперь не унюхать, как раньше. Комментарии тут строчите, но вообще не факт, что ваши дети другие, - подчеркивают защитники Глюкозы.

А вот в чем сходятся почти все родители, так это в том, что 14-летней Лиде требуется помощь профессионального психолога. Пользователи Сети уверены, что певице вместо курсов интимного мастерства и уроков танцев на пилоне стоит больше времени проводить с детьми и уделять дочкам больше внимания.

«Лично я увидела в Лиде девочку с комплексами, которой не особо занимается собственная мать. Лиде необходим рядом человек, который объяснит ей, что хорошо, а что плохо, как я поняла, родители этого не делают, Глюкоза постоянно занята своими практиками в видах секса и транслированием своей сексуальности»; «Если девочка так ярко себя ''проявляет'', и с не самых лучших сторон, то скорее всего ребенок пытается завоевать внимание, которого ему в какой период времени не хватило. Это психология. И не курилки ей нужны, дорогая Наталья. А поход к хорошему психологу. Ребенок, которому хватало внимания в детстве от родителей, проявляет себя другими способами. А покурить можно и на улицу выйти»; «Если подросток умеет на должном уровне отстоять свою точку зрения - это прекрасно! А тут девочку выгоняют уже из второй школы… Наталья не видит разницы между подростковой индивидуальностью и девиантным поведением», - уверены пользователи Сети.

Глюкоза уверена, что если бы в учебных заведениях были курилки, ее дочь не выгнали бы из школы. Фото: Инстаграм.

Напомним, Лида уже определилась с будущей профессией: она решила пойти по стопам своей знаменитой матери и стать певицей. Девочка пишет музыку и стихи, а также исполняет песни под псевдонимом Lidus. Наталья восхищается дочкой и говорит, что она очень талантлива.

В дерзком поведении наследницы Глюкоза не видит ничего страшного, так как у нее у самой в школе были проблемы. Будущая певица в 14 лет познакомилась с запрещенными препаратами и однажды даже попала в полицию за сбыт наркотиков. К счастью, за ее воспитание взялась бабушка, которая заставила Наташу закончить школу.