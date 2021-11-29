В Гонконге появились автобусы для тех, кому не спится дома

Запуск маршрута призван помочь горожанам, страдающим бессонницей или не высыпающимся дома. Фото: REUTERS

В Гонконге появился двухэтажный автобус, в котором пассажирам можно и даже нужно… спать. Об этом предупреждает специальный знак, размещенный на лобовом стекле.

Войдя в автобус, пассажир получает одноразовую маску для глаз и беруши. В салоне никто не шумит, не говорит по мобильному телефону, водителю запрещено включать радио или музыку, сообщает FranceInfo.

- В обычном транспорте нет такой возможности, а здесь можно даже целиком занять все задние сиденья и вздремнуть, - говорят пассажиры. – Современный человек испытывает немало стресса, ему приходится рано вставать, бежать ни свет – ни заря на работу, потом торопиться домой, а вот здесь можно расслабиться.

Запуск маршрута призван помочь горожанам, страдающим бессонницей или не высыпающимся дома.

- Из-за пандемии нам нельзя путешествовать, а в городе мы постоянно в окружении миллионов людей, сложно остаться в одиночестве, - рассуждают пассажиры.

В Гонконге проживает около 7,5 миллионов человек. Автобусы для сна запустила одна из местных турфирм.

- Как-то раз один из моих друзей пожаловался, что ночью в его доме никто не спит, в итоге, он очень нервничает, встает утром разбитым, а вот в автобусе, по дороге на работу, легко засыпает, - рассказал инноватор Кеннет Кхон.

Если спрос на такие рейсы будет расти, то Кхон намерен увеличить количество и длину маршрутов.

Поездка длится 5 часов, за это время автобус проезжает порядка 75 км. Стоимость билета зависит от выбранного места и составляет от $10 до $50.

Одеяла и подушки в автобусе не выдают, но пассажиры могут их взять из дома, равно как и сменную обувь.

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