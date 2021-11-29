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29 ноября 2021 5:24

Лев Лещенко: В серьезность коронавируса мешает поверить российская бесшабашность плюс «кухонная» информация

Народный артист России дал комментарий обозревателю KP.RU Александру Гамову
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
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Певец Лев Лещенко.

Певец Лев Лещенко.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Почему люди до сих пор не верят в серьезность коронавируса

Эту тему в нашей традиционной рубрике «Вопрос дня» мы обсудили в номере «Комсомольской правды», который вышел в понедельник, 29 ноября. В числе экспертов был и Лев Лещенко.

- Главная причина, я считаю - наша российская бесшабашность, - считает Лев Валерьянович. - Мы знаем массу таких примеров и в нашем окружении.

Неужели для того, чтобы эти люди поверили в настоящую опасность ужасного вируса, им надо обязательно переболеть? А потом - ведь уже доказано, что те, кто привился, переносят болезнь без летального исхода, не привитые люди плохо заканчивают, к сожалению большому.

Беда ещё в том, что очень много информации такой - кухонной, о том что вакцинация влияет на генетику и прочее... Ну, естественно, всё влияет. Но лучше сохранить жизнь, не пользоваться какими-то слухами, а прислушаться к советам врачей, профессионалов.

Теперь, когда встречаюсь со зрителями, обязательно говорю об этом.

Сам я переболел коронавирусом полтора года назад. Сейчас чувствую себя нормально.

Пока у меня антитела - после болезни - в нужном количестве сохраняются. Но я сразу же привьюсь, как только появится такая необходимость.

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