2020-03-31T16:16:41+03:00
Звезды

"Ему то лучше, то хуже": врачи спасают Льва Лещенко от пневмонии

Больной коронавирусом 78-летний певец находится в больнице в Коммунарке
Ольга ЛИБГАРДТ
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Больной коронавирусом 78-летний певец находится в больнице в КоммунаркеБольной коронавирусом 78-летний певец находится в больнице в КоммунаркеФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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За здоровьем госпитализированного в специализированную клинику в Коммунарке Льва Лещенко с замиранием сердца следит вся страна. 78-летнему певцу сначала диагностировали двустороннюю пневмонию, а потом и вовсе сообщили, что у него коронавирус. Сначала артисту было так плохо, что несколько дней он находился в реанимации. Позже его состояние стабилизировалось, и мэтра перевели в палату к супруге Ирине Багудиной. О том, как сейчас себя чувствует кумир миллионов, рассказал его помощник.

"У Льва Валерьяновича обширная пневмония. Ему то лучше, то хуже",- разводит руками помощник мэтра Андрей Гайдель.

По его словам, у Лещенко постоянно берут анализы. Сейчас все внимание медиков сосредоточено на том, чтобы спасти артиста от пневмонии.

"На коронавирус пересдавал уже несколько раз. Активно лечится. Но врачи не могут пока понять природу его пневмонии, откуда она появилась. Может быть, давно протекала в слабой форме, а сейчас активизировалась", - цитирует помощника "СтарХит".

Чуть ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заверил, что состояние певца стабильно. "Лев Валерьянович не нуждается в дополнительном кислороде. Мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении", - поведал специалист.

Коронавирус Лещенко, к слову, мог подцепить во Франции. 11 марта он возвращался с гастролей по США и Канаде. Изначально вылететь в Москву исполнитель хита "Соловьиная роза" должен был напрямую из Америки, но из-за неблагоприятных погодных условий оказался в Ницце.

Через несколько дней после возвращения в Москву Лещенко посетил день рождения сестры композитора Игоря Крутого. Празднование в итоге обернулось кошмаром для звезд. На торжестве присутствовал весь свет российского шоу-бизнеса. Многие после торжества, узнав о диагнозе Лещенка, поспешили сдать тесты на коронавиирус.

27 марта стало известно, что в больнице в Коммунарке оказался Игорь Николаев. У него диагностирована очаговая пневмония. Заражении коронавирусом не подтвердилось, о чем музыкант сообщил лично в блоге.

Анализы на Сovid-19 сдали Лера Кудрявцева и Владимир Винокур. Они тоже пели и плясали на вечеринке. Юморист на днях похвастался, что его тест на "корону" оказался отрицательным.

Лера в настоящее время ждет результаты, которые, по ее словам, обязательно обнародует. Она также раскрыла правду о том, что происходило на той злополучной вечеринке. По ее словам, все были осторожны. "Лев Валерьянович поздравил в тот вечер Аллочку Крутую. Он быстро уехал... Все ходили со спреями, но еще, конечно, без масок...", - призналась Кудрявцева.

Видео с вечеринки Аллы Крутой, на которой был Лев Лещенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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