«Нас погрузили в автозак с 15-летним сыном. Из отдела полиции мы вышли в 01:20»: За что задержали 500 болельщиков после матча ЦСКА - «Зенит»

Болельщики хозяев на матче чемпионата России по футболу между командами ЦСКА (Москва) и "Зенит" (Санкт-Петербург). Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Матч 16 тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Зенитом» закончился грандиозным скандалом. Он неспроста был заранее объявлен «главной игрой тура» - армейцы в случае успеха имели возможность войти в ТОП-4 и не дать питерской команде закрепиться на первой строчке турнирной таблицы. Шансы на это были. Но по ходу игры футболисты ЦСКА растранжирили все свои голевые моменты, а зенитовцы забили в каждом тайме по голу и увезли из Москвы очередные 3 очка.

Правда, главные события «тура» произошли уже после финального свистка. Болельщиков, находившихся на фанатском секторе армейцев, сотрудники полиции не выпускали с трибун в течение часа (при температуре около 0 градусов). Как писал сайт "КП-Спорт", затем болельщиков начали массово заводить в автозаки. Официальных цифр ГУ МВД пока не сообщало. По неофициальным по отделам полиции развезли около 500 человек, в том числе несовершеннолетних. Более 50 фанатов получили протоколы об административных правонарушениях. При этом некоторые из задержанных смогли покинуть ОВД лишь в 3-4 часа ночи.

К чему все это было? Источники в полиции сообщают, что среди болельщиков вычисляли людей, которые в концовке матча зажгли на трибуне пиротехнику.

«ВОЗНИКЛО ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ЧТО-ТО БУДЕТ»

Корреспонденту KP.RU удалось пообщаться одним из болельщиков ЦСКА, который вместе с 15-летним сыном оказался среди задержанных ни за что.

- Мы живем неподалеку, 10 минут до стадиона, поэтому на трибуне были примерно в 19:40. Матч начался в 20:00, - рассказывает 40-летний болельщик по имени Алексей. - В 22:00 мы планировали быть уже дома, потому что утром сыну в школу, а мне на работу. Но уже в конце матча возникло ощущение, что что-то будет. Файеры на нижем ярусе начали жечь минут за десять до конца матча. Вскоре я увидел, как стюарды перекрыли все выходы с сектора, затем их усилили полицейские. Я давно не видел, чтоб полиция поднималась на трибуны. Обычно они внизу стоят, следят за порядком.

Болельщиков, находившихся на фанатском секторе армейцев, сотрудники полиции не выпускали с трибун в течение часа. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

По словам болельщика, после финального свистка никого не выпускали, не давая никаких объяснений, почему держат людей на холоде.

- Потом начали выпускать небольшими порциями, по 10-15 человек. Дальше был коридор из ОМОНа и нас повели в автозак. Я говорил: сыну всего 15 лет, сейчас жена за ним приедет, его-т отпустите! Полицейские пожимали плечами: «Мы просто «служба доставки», нам просто сказали доставить вас в отделы».

В автозаке пришлось провести еще какое-то время, пока его не заполнили задержанными.

- Автобус стоял заведенным и все горючие пары шли в салон, людям уже плохо становилось. Просили водителя заглушить. Потом стало понятно, почему он не хотел глушить. Потом этот автобус не глушили - он не смог завестись. Нас пересадили в другой автозак и увезли в Головинский ОВД.

Болельщиков завели в камеру. Минут через 20 пришел офицер и сотрудница комиссии по делам несовершеннолетних - им сообщили, что среди задержанных оказался школьник.

- Сына увели, а мы остались сидеть. Через какое-то время нас начали вызывать по одному на опрос, - продолжает Алексей. - Вообще, складывалось впечатление, что сотрудники сами не понимали, что с нами делать и о чем спрашивать. Спросили, жег ли я файера. Я не жег. Меня отпустили. Сын ждал в коридоре. Но в итоге из отдела полиции мы вышли только в 01:20 ночи! Ну и кому это надо было?

«ОНИ НАС БРОСИЛИ»

По словам Алексея, ему еще повезло, что попал в ОВД около дома. Некоторых задержанных болельщиков увозили в дальние районы за МКАД - Молжаниновский, Зеленоград.

- А ведь на матч приезжали люди, которые приезжали на матч из Тулы, из Рязани и других городов. По-нормальному они запросто попадали на поздние электрички. Но в итоге из некоторых ОВД людей выпускали ближе к 4 часам ночи. На работу они, наверное, уже не попали.

При этом в соцсетях многие опытные болельщики, много лет посещающие стадионы, недоумевают: зачем вообще нужно было задерживать такое количество человек? Ведь современные стадионы, в том числе новехонькая арена ЦСКА, нашпигована камерами видеонаблюдения. У многих фанатов абонементы, они всегда сидят на одних и тех же местах, их лица внесены в базы, их снимают при входе на стадион. Почему нельзя было задержать «пироманов» точечно, не создавая проблем нескольким сотням добропорядочных граждан?

- Я два примера приведу, - продолжает Алексей. - Пару лет назад на дерби со «Спартаком» в Тушине на нашем секторе кто-то поджег файеры. Тогда нас тоже задержали на секторе, но всего минут на двадцать. Тоже выводили маленькими группами через коридор ОМОНа. Но тогда на руках у полицейских уже были фотографии проштрафившихся фанатов. И они их по одному выдергивали. В прошлом году уже на нашем же стадионе пара человек попробовали зажечь пиротехнику и их тоже моментально вычислили. И никакой цирк не устраивали.

Многих болельщиков ЦСКА возмутила позиция армейского клуба. Официальное заявление по ситуации на официальных платформах ФК появились уже ночью, когда фанатов уже начали выпускать из отделов полиции. ЦСКА предложил пострадавшим юридическую помощь. Однако многие фанаты считают, что родной клуб их бросил на произвол судьбы.

«Они нас не защищали, хотя на своем стадионе имеют все полномочия, - пишут в соцсетях. - Вот так клуб предал своего двенадцатого игрока».

KP.RU следит за развитием событий.

ОФИЦИАЛЬНО

В ГУ МВД по Москве сообщают о том, что на задержанных болельщиков в итоге составили 51 протокол об различных административных правонарушениях.

В том числе:

25 - по КоАП РФ «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», из них 14 - за использование пиротехнических изделий (по этой татье можно получить штраф до 20 тысяч рублей, арест до 15 суток с запретом посещать спортивные мероприятия сроком до 7 лет);

23 - по статье КОАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной продукции в общественных местах» (штраф до 5 тысяч или арест до 15 суток);

2 - по статье КоАП РФ «Мелкое хулиганство» (штраф до 1 тысячи рублей или арест до 15 суток);

1 - по статье КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания» (штраф в двукратном размере от неуплаченного или арест до 15 суток).

«Следует отметить, что стадион, на котором проводился матч, не соответствовал требованиям, предъявляемым Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. В частности, не проводилась видеосъемка секторов, на которых находились наиболее активные болельщики», - уточнили в МВД России.