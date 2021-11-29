Умерла Лидия Гладнева, иллюстратор книг Агнии Барто и Николая Носова

Лидия Алексеевна Гладнева - автор многочисленных иллюстраций к любимым книгам советских детских писателей и поэтов.

Сегодня, 29 ноября, стало известно о скоропостижной смерти известного советского иллюстратора Лидии Алексеевны Гладневой. 90-летняя художница скончалась 25 ноября в доме в селе Немчиновка в Одинцовском городском округе Подмосковья. Лидия Алексеевна была иллюстратором книги «Игрушки» известной советской детской поэтессы Агнии Барто, делала рисунки для книги «Карасик» детского писателя Николая Носова, а также оформляла сборник рассказов для детей российского писателя Льва Толстого.

«25 ноября поступило сообщение о скоропостижной смерти 90-летней Гладневой Лидии Алексеевны. Художница скончалась в частном доме в селе Немчиновка. Предварительная причина смерти острая сердечно-сосудистая недостаточность. Тело женщины направлено на медицинскую экспертизу, которая установит точные причины смерти», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Лидия Гладнева - советская художница-иллюстратор. Женщина занималась оформлением множества детских книг. В числе ее творений, работы над книгами Людмилы Татьяничевой «Про Олю», Оксаны Иваненко «Галочка», Игоря Холина «Подарки слоненку», Маргариты Ивенсен «Кто поможет», Вениамина Каверина «Бородач и песочные часы» и другие.

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