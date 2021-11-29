Главные женщины в жизни звезд: как выглядят мамы Алины Загитовой, Леры Кудрявцевой, Татьяны Навки и других знаменитостей

Татьяна Навка с мамой и младшей сестрой.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. Сайт kp.ru пролистал Инстаграмы знаменитостей и узнал, как выглядят главные женщины в их жизни.
Алсу, мама Разия Сафина
Певица росла в обеспеченной семье: отец Ралиф Сафин - бывший вице-президент "Лукойла" и экс-сенатор; мама - архитектор. Впрочем, главные ее достижения далеки от карьеры: Разия - мать четверых детей (у Алсу трое братьев) и бабушка 12 (!) внуков. А еще - очень привлекательная женщина, которая даже близко не выглядит на свои паспортные 67 лет.
- Спасибо, МАМА, - коротко поздравила ее звезда, опубликовав трогательное видео с семейными кадрами.
Мама Алсу с семьей.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Лера Кудрявцева, мама Александра Кудрявцева
Сложно представить, что цветущая мама телезвезды через каких-то полгода разменяет девятый (!) десяток: 20 мая Александра Ивановна отметит 80-летний юбилей. Выглядит она лет на 20 младше - вот в кого моложавая Лера. После того, как в прошлом году Александру Ивановну сразил инсульт, Кудрявцева сделала все для скорейшей реабилитации родительницы.
- Мамуля, родная, любимая! Самая лучшая мама в мире, спасибо за Жизнь. Самое главное - будь здорова! Люблю до неба и выше! - призналась Кудрявцева, сопроводив пост большим количеством сердечек.
Мама Леры Кудрявцевой.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Татьяна Навка, мама Раиса Навка
Раиса Навка на днях отметила 67-й день рождения, на котором в честь именинницы пела и плясала половина шоу-бизнеса: Стас Михайлов, Жасмин, Наташа Королева... Роскошным банкетом в центре столице знаменитая дочь-чемпионка отдала дань благодарности матери, которая в 13 лет отпустила ее покорять Москву из Днепропетровска. Так началась карьера Навки в большом спорте.
- Мама... Одно слово, но целая Вселенная! Любим тебя сильно! - призналась чемпионка под серией снимков, на которых родительница предстала в окружении семьи: знаменитой дочки, ее родной сестры Натальи, внучек и зятя Дмитрия Пескова.
Мама Татьяны Навки (вторая слева) с семьей.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Нюша, мама Ирина Шурочкина
Красавица-мама Нюши, которая когда-то по молодости пела в рок-группе, с годами не растеряла рок-н-ролльный настрой. В свои 54 она много путешествует, ныряет с аквалангом, экспериментирует со стилем и легко выкладывает в Инстаграм пляжные фото. После развода с продюсером Владимиром Шурочкиным Ирина вышла замуж во второй раз.
- Иметь ребенка - великое счастье! Лично мой мир перевернулся, когда я стала мамой. Я стала понимать свою маму, свою бабулю. Поздравляю всех мамочек! - написала Нюша под фото мамы с внучкой Симбой - вся семья сейчас отдыхает в Дубае.
Мама Нюши с внучкой.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Алина Загитова, мама Лейсан Загитова
Будущая олимпийская чемпионка родилась в Ижевске в семье хоккейного тренера Ильназа Загитова. Однако, на коньки ее поставил не отец, а мама Лейсан, которая в детстве сама мечтала стать фигуристкой. Сейчас она занимается бизнесом и называет себя самой счастливой дважды мамой (у Алины есть младшая сестра Сабина). А фанаты Загитовой - еще и самой красивой.
- Мама! В три года ты поставила меня на коньки и с того момента ни разу не сомневалась в моем успехе. Спасибо тебе за все, что делала для меня, когда я была маленькая, и за то, что делаешь сейчас! Все мои достижения – твоя заслуга. Люблю тебя и безумно скучаю, – написала Алина.
Алина Загитова с мамой.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Наталья Подольская, мама Нина Подольская
Несколько лет назад звезда перевезла родительницу в Москву из родного Могилева, подарила просторную квартиру, оплатила дизайнерский ремонт. Местами жилье получилось похожим на музей, ведь Нина Антоновна в свое время работала директором выставочного зала. Главное место здесь - просторная гостиная, где достаточно места для игр с двумя внуками.
Однако, мамой Подольская называет также и любимую свекровь Елену Петровну Преснякову.
- Любимые мамы, с праздником! Очень люблю, дорожу. И благодарю, - подчеркнула певица, опубликовав душевные снимки, в том числе и двух мам без нее. Похоже, сватьи отлично ладят.
Наталья Подольская с двумя мамами - родной (слева) и любимой свекровью.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Анфиса Чехова, мама Наталья Корчунова
Отношения Александры Корчуновой (настоящее имя Чеховой. - Ред.) с родителями с самого начала были сложными. С отцом она почти не общалась, а маму Наталью Алексеевну долгое время попрекала собственным лишним весом, который считала доставшимся по наследству - мол, толстым надо запретить рожать. Однако, после долгих занятий с психологом и похудения телезвезда пересмотрела свое несправедливое отношение к матери. Кстати, та так и не смогла сбросить вес по системе питания знаменитой дочки.
- Моя дорогая Мамочка, в день Матери не могу не отметить, как мне с тобой повезло, - написала телеведущая. - Какую бы глупость в своей жизни я ни совершала, ты меня никогда не осуждала. Не давила на меня и поддерживала во всех начинаниях. Ты видела всех моих "женихов" насквозь, но никогда не навязывала своего мнения и позволяла делать собственные ошибки. Когда юной девочкой я отчаянно жаждала славы и обивала пороги кастингов и театральных институтов, ты верила в меня даже тогда, когда поражений было больше, чем побед! Ты такой светлый и прекрасный человек, но сама всегда себя недооцениваешь - в этом твоя беда и прелесть. Я очень хочу, чтобы ты была здоровой и счастливой! Вот с такой блаженной улыбкой Мадонны, как на этих фотографиях!
Мама Анфисы Чеховой.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
А КТО ЕЩЕ ПОКАЗАЛ МАМ
Яна Рудковская
Яна Рудковская с мамой.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Александр Ревва
Александр Ревва с мамой.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Наталья Фриске
Наталья Фриске с мамой.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Дана Борисова
Дана Борисова с мамой.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Тимур Батрутдинов
Тимур Батрутдинов с мамой.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Родион Газманов
Родион Газманов с мамой.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Нателла Крапивина
Мама Нателлы Крапивиной.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Ольга Бузова
Ольга Бузова с мамой.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце с мамой.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Юлия Высоцкая
Мама Юлии Высоцкой.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Анна Семенович
Анна Семенович с мамой.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Виктория Боня
Виктория Боня с мамой.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети