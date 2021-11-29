Главные женщины в жизни звезд: как выглядят мамы Алины Загитовой, Леры Кудрявцевой, Татьяны Навки и других знаменитостей

Татьяна Навка с мамой и младшей сестрой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. Сайт kp.ru пролистал Инстаграмы знаменитостей и узнал, как выглядят главные женщины в их жизни.

Алсу, мама Разия Сафина

Певица росла в обеспеченной семье: отец Ралиф Сафин - бывший вице-президент "Лукойла" и экс-сенатор; мама - архитектор. Впрочем, главные ее достижения далеки от карьеры: Разия - мать четверых детей (у Алсу трое братьев) и бабушка 12 (!) внуков. А еще - очень привлекательная женщина, которая даже близко не выглядит на свои паспортные 67 лет.

- Спасибо, МАМА, - коротко поздравила ее звезда, опубликовав трогательное видео с семейными кадрами.

Мама Алсу с семьей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Лера Кудрявцева, мама Александра Кудрявцева

Сложно представить, что цветущая мама телезвезды через каких-то полгода разменяет девятый (!) десяток: 20 мая Александра Ивановна отметит 80-летний юбилей. Выглядит она лет на 20 младше - вот в кого моложавая Лера. После того, как в прошлом году Александру Ивановну сразил инсульт, Кудрявцева сделала все для скорейшей реабилитации родительницы.

- Мамуля, родная, любимая! Самая лучшая мама в мире, спасибо за Жизнь. Самое главное - будь здорова! Люблю до неба и выше! - призналась Кудрявцева, сопроводив пост большим количеством сердечек.

Мама Леры Кудрявцевой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Татьяна Навка, мама Раиса Навка

Раиса Навка на днях отметила 67-й день рождения, на котором в честь именинницы пела и плясала половина шоу-бизнеса: Стас Михайлов, Жасмин, Наташа Королева... Роскошным банкетом в центре столице знаменитая дочь-чемпионка отдала дань благодарности матери, которая в 13 лет отпустила ее покорять Москву из Днепропетровска. Так началась карьера Навки в большом спорте.

- Мама... Одно слово, но целая Вселенная! Любим тебя сильно! - призналась чемпионка под серией снимков, на которых родительница предстала в окружении семьи: знаменитой дочки, ее родной сестры Натальи, внучек и зятя Дмитрия Пескова.

Мама Татьяны Навки (вторая слева) с семьей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Нюша, мама Ирина Шурочкина

Красавица-мама Нюши, которая когда-то по молодости пела в рок-группе, с годами не растеряла рок-н-ролльный настрой. В свои 54 она много путешествует, ныряет с аквалангом, экспериментирует со стилем и легко выкладывает в Инстаграм пляжные фото. После развода с продюсером Владимиром Шурочкиным Ирина вышла замуж во второй раз.

- Иметь ребенка - великое счастье! Лично мой мир перевернулся, когда я стала мамой. Я стала понимать свою маму, свою бабулю. Поздравляю всех мамочек! - написала Нюша под фото мамы с внучкой Симбой - вся семья сейчас отдыхает в Дубае.

Мама Нюши с внучкой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Алина Загитова, мама Лейсан Загитова

Будущая олимпийская чемпионка родилась в Ижевске в семье хоккейного тренера Ильназа Загитова. Однако, на коньки ее поставил не отец, а мама Лейсан, которая в детстве сама мечтала стать фигуристкой. Сейчас она занимается бизнесом и называет себя самой счастливой дважды мамой (у Алины есть младшая сестра Сабина). А фанаты Загитовой - еще и самой красивой.

- Мама! В три года ты поставила меня на коньки и с того момента ни разу не сомневалась в моем успехе. Спасибо тебе за все, что делала для меня, когда я была маленькая, и за то, что делаешь сейчас! Все мои достижения – твоя заслуга. Люблю тебя и безумно скучаю, – написала Алина.

Алина Загитова с мамой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наталья Подольская, мама Нина Подольская

Несколько лет назад звезда перевезла родительницу в Москву из родного Могилева, подарила просторную квартиру, оплатила дизайнерский ремонт. Местами жилье получилось похожим на музей, ведь Нина Антоновна в свое время работала директором выставочного зала. Главное место здесь - просторная гостиная, где достаточно места для игр с двумя внуками.

Однако, мамой Подольская называет также и любимую свекровь Елену Петровну Преснякову.

- Любимые мамы, с праздником! Очень люблю, дорожу. И благодарю, - подчеркнула певица, опубликовав душевные снимки, в том числе и двух мам без нее. Похоже, сватьи отлично ладят.

Наталья Подольская с двумя мамами - родной (слева) и любимой свекровью. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Анфиса Чехова, мама Наталья Корчунова

Отношения Александры Корчуновой (настоящее имя Чеховой. - Ред.) с родителями с самого начала были сложными. С отцом она почти не общалась, а маму Наталью Алексеевну долгое время попрекала собственным лишним весом, который считала доставшимся по наследству - мол, толстым надо запретить рожать. Однако, после долгих занятий с психологом и похудения телезвезда пересмотрела свое несправедливое отношение к матери. Кстати, та так и не смогла сбросить вес по системе питания знаменитой дочки.

- Моя дорогая Мамочка, в день Матери не могу не отметить, как мне с тобой повезло, - написала телеведущая. - Какую бы глупость в своей жизни я ни совершала, ты меня никогда не осуждала. Не давила на меня и поддерживала во всех начинаниях. Ты видела всех моих "женихов" насквозь, но никогда не навязывала своего мнения и позволяла делать собственные ошибки. Когда юной девочкой я отчаянно жаждала славы и обивала пороги кастингов и театральных институтов, ты верила в меня даже тогда, когда поражений было больше, чем побед! Ты такой светлый и прекрасный человек, но сама всегда себя недооцениваешь - в этом твоя беда и прелесть. Я очень хочу, чтобы ты была здоровой и счастливой! Вот с такой блаженной улыбкой Мадонны, как на этих фотографиях!

Мама Анфисы Чеховой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

А КТО ЕЩЕ ПОКАЗАЛ МАМ

Яна Рудковская

Яна Рудковская с мамой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Александр Ревва

Александр Ревва с мамой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наталья Фриске

Наталья Фриске с мамой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Дана Борисова

Дана Борисова с мамой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Тимур Батрутдинов

Тимур Батрутдинов с мамой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Родион Газманов

Родион Газманов с мамой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Нателла Крапивина

Мама Нателлы Крапивиной. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ольга Бузова

Ольга Бузова с мамой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Агата Муцениеце

Агата Муцениеце с мамой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Юлия Высоцкая

Мама Юлии Высоцкой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Анна Семенович

Анна Семенович с мамой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Виктория Боня