Проходил мимо и услышал свою песню: Киркоров подарил молодоженам выступление

Филипп Киркоров обрадовал своим неожиданным визитом гостей свадьбы.

Мы уже рассказывали о том, что в очередных "Елках" Филипп Бедросович выступил не только в привычном для себя качестве, записав для фильма новую композицию "Раненый", но и сыграл в картине одну из ролей, изобразив охранника. После съемок одной из сцен случилась забавная история.

Филипп Киркоров на съемках очередной серии киноэпопеи "Елки".

Работа шла в Подмосковье рядом с банкетным залом, где в этот момент проходила свадьба. Киркоров, уезжая со съемок, услышал, что приглашенный для развлечения гостей свадьбы артист поет его песню. Естественно, Филипп не мог просто пройти мимо.

К счастью, слишком сильно погрузиться в роль артист не успел, иначе заявился бы на мероприятие со строгой физиономией и вопросами в духе "Что за шум?" и "Кто разрешил?". Но нет, это был уже не охранник Киркоров, а певец Киркоров, который, забежав в зал, схватил микрофон и спел с ошалевшим от такого поворота коллегой пару строчек. Ну и не забыл напомнить о скорой премьере фильма, прокричав несколько раз: "Ёлки!".

Так молодожены получили суперподарок в виде выступления на своей свадьбе мегазвезды. Естественно, абсолютно бесплатно.