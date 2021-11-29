Полиция нашла поджигателей Мерседеса спортивного журналиста и блогера Дмитрия Егорова

Дмитрий Егоров поделился с подписчиками фотографиями и видео с места происшествия. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Криминальная история с поджогом авто началась в ночь на 30 марта. В тот день неизвестные преступники сожгли Мерседес принадлежащий спортивному журналисту Дмитрию Егорову. Машина была припаркована около многоэтажного дома в жилищном комплексе «Западное Кунцево» в Одинцовском районе Подмосковья. Около 2 часов ночи соседи журналиста увидели полыхающий автомобиль. На место прибыли пожарные, но было слишком поздно - Мерседес выгорел полностью. В своих социальных сетях Дмитрий Егоров поделился с подписчиками фотографиями и видео с места происшествия, а также обратился к преступниками, предупредив, что полиция их все равно найдет. Слова журналиста оказались пророческими: спустя более чем полгода оперативникам удалось установить и задержать двоих поджигателей.

Мерседес Егорова выгорел полностью, серьезно пострадали и соседние авто.

«Несколько дней назад были выявлены и задержаны двое мужчин совершивших поджег автомобиля журналиста Дмитрия Егорова. Ими оказались жители Подмосковья: 24-летний Иван К.* и 32-летний Сергей В.* Оба мужчины задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается, оперативникам предстоит установить все детали происшествия..» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Поджигатели попали на камеры видеонаблюдения.

Примечательно, что один из задержанных, 24-летний Иван К.*, оказался спортсменом и играет за футбольную команду в любительской футбольной лиге. Связан ли поджег со спортивной деятельностью журналиста - в настоящее время не известно. Следствие работает с задержанными и устанавливает все детали произошедшего. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ - Умышленные уничтожение или повреждение имущества совершенные из хулиганских побуждений путем поджога.