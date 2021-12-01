Нет, я не злюсь: как нарушения обмена веществ и нехватка витаминов вызывают стресс

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Действительно ли в плохом настроении виновны проблемы в семье или на работе – мы расскажем, какие показатели стоит проверить.

Нужный гормон стресса

Хоть стресс – это не только всем известный кортизол, мало кто вспоминает о «гормоне стресса» в положительном ключе. Несмотря на свое прозвище, кортизол жизненно необходим – он участвует в обмене белков, жиров и углеводов, поддерживает нервную систему и стимулирует работу сердца, регулирует суточные ритмы и оказывает противовоспалительный эффект.

Как и любой другой гормон или витамин, в высокой концентрации кортизол способен вызывать сбои в работе организма. Страдают внутренние органы: надпочечники, печень, сердце и почки. Помимо этого, избыток кортизола ведет к задержке натрия в организме и отекам, а в некоторых случаях он способен приводить к сужению кровеносных сосудов и повышению уровня сахара в крови.

В число проявлений повышенного уровня кортизола входят проблемы со сном, чувство тревоги и одиночества, высокое артериальное давление. Дефицит кортизола также не принесет ничего хорошего – он может проявляться повышенной утомляемостью, слабостью, апатией и снижением веса.

Может показаться, что проявления проблем с кортизолом – всего лишь временный дискомфорт, который можно игнорировать. На самом деле, сужение кровеносных сосудов и повышение уровня артериального давления увеличивает риск инфарктов и инсультов в сочетании с дисбалансом «плохого» и «хорошего» холестерина.

Холестерин – и враг, и друг

Холестерин часто связывают с рисками возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и считают однозначно опасным и вредным. На самом деле, холестерин необходим нам настолько, что наша печень может вырабатывать его самостоятельно.

Это жироподобное вещество отвечает за устойчивость клеточных мембран, нужен для выработки витамина D и стероидных гормонов, в число которых входит вышеупомянутый кортизол и половые гормоны: прогестерон, тестостерон и эстрогены.

Холестерин не растворяется в воде, поэтому в чистом виде в крови не циркулирует – его «подхватывают» аполипротеиды, которые отвечают за его транспортировку. Когда это происходит, появляется новое соединение – липопротеины, которое делится на два вида.

Первый вид – липопротеины низкой плотности, которые переносят холестерин из печени к тканям и органам. Если они уже переполнены, холестерин задерживается в кровотоке. В результате он может проникнуть в стенки сосудов, образовать бляшки и ухудшить кровоток. Это соединение и есть «плохой» холестерин.

Липопротеины высокой плотности, или «хороший» холестерин транспортирует излишки холестерина из клеток в печень, где они превращаются в желчные кислоты и выводятся из организма.

У соотношения этих фракций холестерина есть свое название – индекс атерогенности. В норме он не должен превышать 3,5. Если вы уже проходили анализ на индекс и получили значение больше 4, не откладывайте визит ко врачу ¬– такое соотношение говорит о повышенном риске развития атеросклероза и ишемической болезни сердца.

Витамин D, магний и кальций

Витамин D часто называют «солнечным». Дело в том, что он синтезируется в коже под действием ультрафиолетовых лучей диапазона «В», в том числе и прямого солнечного света. Это основной источник поступления витамина D в наш организм – как правило, в еде его запасы незначительны.

Основная роль «солнечного» витамина D – регуляция обмена кальция и фосфора, «строительных материалов» нашего организма. По этой причине прием кальция без поддержки витамина D может быть бесполезен.

Помимо этого, витамин D используют лейкоциты – белые клетки крови, которые борются с внутренними и внешними угрозами: раковыми клетками, вирусами и бактериями. Также «солнечный» витамин поддерживает уровень серотонина – «гормона счастья».

Звучит парадоксально, но для получения витамина D недостаточно просто бывать на солнце. Синтезу может помешать много факторов – например, плотная одежда или солнцезащитное средство. Также стоит помнить, что нужный для процесса ультрафиолет не проникает через стекло, а в тени и облачную погоду выработка витамина D снижается. На кону не только красивый цвет кожи – снижение синтеза этого витамина влияет на работу нервной системы и снижает стрессоустойчивость.

Еще одно последствие проблем с витамином D – нехватка кальция, из-за которой организм может начать компенсировать его недостаток из костей. У взрослых это способно обернуться остеопорозом, а у детей – рахитом. Другими словами, кости могут стать ломкими, или мягкими.

Кальций зависит от еще одного микроэлемента – магния. Стабилизируя сердечный ритм, он чрезвычайно важен в регуляции нервно-мышечной активности сердца, необходим для метаболизма кальция и витамина С, а также участвует в энергетическом превращении углеводов.

Щитовидная железа

Эндокринная система, частью которой является «щитовидка», руководит всеми процессами в организме. Малейший сбой в ее работе может привести к изменению внешнего вида и самочувствия.

Щитовидная железа – небольшой орган, который расположен под гортанью и отвечает за управление обменом веществ и энергии в каждой клетке. Его состояние влияет на умственные способности, сон, аппетит, состояние кожи и волос, вес, физическую активность, прочность костей и скелета, работу сердца, половое развитие, способность женщины выносить и родить здорового ребенка.

Если щитовидная железа вырабатывает слишком много гормонов, усиливается нервное возбуждение, снижается концентрация внимания, возникают резкие перепады настроения и бессонница. Если слишком мало – снижается работоспособность, появляются апатия и сонливость.

Поскольку для нормальной работы «щитовидки» нужен йод, задуматься о состоянии щитовидной железы стоит каждому – по данным НМИЦ эндокринологии, по состоянию на начало 2018 года каждый житель России в среднем потреблял от 40 до 80 мкг йода в день. Это намного меньше нормы, установленной Всемирной организации здравоохранения, которая находится в диапазоне от 150 до 250 мкг.

Эту информацию подтверждала и Вероника Скворцова во время своей работы на посту министра здравоохранения РФ. По ее словам, йододефицит является проблемой всех без исключения регионов России.

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