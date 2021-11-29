Богдан Безпалько: Нам не нужно посредничество турецкого президента по Донбассу

Богдан Безпалько Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Турецкий лидер предложил свое посредничество между Киевом и Москвой в, как он выразился, «урегулировании потенциального конфликта в регионе». Имея ввиду, скорее всего, Донбасс. А конкретно - Донецкую и Луганскую республики.

Президент Эрдоган прямо заявил: «Мы будем развивать эти переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным».

Но этого "переговорщика" вряд ли кто-то ждал с нетерпением на российской стороне.

Сайт kp.ru обратился за комментарием к члену президентского совета по правам человека Богдану Безпалько.

- Когда президент Турции заявляет о том, что он готов стать посредником между Киевом и Москвой в переговорах о «потенциальном конфликте в регионе» - что это может означать?

- Да совершенно нам не нужно посредничество турецкого президента! Тем более, что Турция уже практически выступила одной из сторон конфликта.

- Это как?

- Она поставляет Киеву современные вооружения, которые уже оказались в зоне конфликта. И президент соседней с нами страны, сидящий в Анкаре, не признает, что Крым — это Россия.

- Ну это все внешнее...

- А разве это внешнее, когда он приветствовал нацистским приветствием гвардейцев на Украине? Имею ввиду приветствие «Слава Украине — Героям слава!»?

- Так это же по протоколу дипломатическому...

- Не могу оценить, насколько это нужно Украине, а вот для Турции это стремление усиливать свои позиции в регионе очевидно и понятно. И не только в области Крыма. Но и вообще в тех точках планеты, где интересы России и Турции соприкасаются или пресекаются - Сирия, Ливия, Центральная Азия. Фактически либо Турция предлагает с ней поторговаться и что-то выторговать в ее пользу, либо она угрожает, показывая, что способна, например, на украинско-российском поле нанести российской стороне какой-либо ущерб. И в ответ на не нанесение потенциального ущерба требовать уступок.

- Эрдоган подчеркнул, что для Турции принципиально важно, чтобы крымские тюрки себя чувствовали хорошо. Это он о крымских татарах так печется — как о своих будущих поданных?

- Они там, на Босфоре, много раз заявляли о том, что Крым, и многие другие регионы юга России и Украины однажды будут находиться в сфере влияния Турции. А может быть, даже и в ее составе. Но, с другой стороны - это больше работа на внутреннюю турецкую аудиторию.

- Ну точно не на крымскую?

- Нет конечно, ведь, в Крыму давным-давно большинство населения — русские. При том права крымских татар там после 2014-го никак и никем не ущемляются. И язык их на территории Крыма входит в тройку общеупотребимых и самых изучаемых языков на полуострове - наравне с русским и украинским. Ну и что Эрдоган подразумевает под «правами тюрок» в Крыму? Что там у крымских татар все будет как в Турции - в плане первенства над другими? Ну, это вряд ли.

- Так на кого это рассчитано?

- Такие устремления рассчитаны в первую очередь на «внутритурецкий» электорат. А внешне — на «пантюркский мир». Ну, вроде включенного в него недавно Казахстана. И Эрдоган на этих пространствах выставляет себя как настоящего лидера пантюркского мира. Где уже и Казахстан был бы включен в его состав.

- Высказывания Эрдогана могут быть связаны с заявлениями военных деятелей НАТО, США и Украины о концентрации российских войск на границах с незалежной?

- Именно по этому поводу Эрдоган ничего не заявлял. Насколько я понимаю, руководитель Турции данным конфликтом на юго-востоке Украины всерьез не слишком-то озабочен.

- Как не озабочен - а как же военные поставки Киеву из Анкары?

- Ну, там кроме БПЛА Байрактар и нескольких судов ничего особо то и нет. При том в поставках беспилотников , по ряду данных, прямо были заинтересованы некоторые члены семьи руководителя Турции. Бизнес — и ничего личного.

- То есть Турция ка бы над схваткой, но свой финансовый интерес в виде поставок вооружений она блюдет?

- Нельзя сказать, что турки над схваткой — они, скорее, чуть в стороне. При том, что финансовый интерес членов семьи турецкого лидера в поставках тех же беспилотников очевиден. И в такой ситуации Турция просто старается быстро и выгодно продать свой товар одной из сторон конфликта, в близкой им по географии и логистике стране.