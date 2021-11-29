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29 ноября 2021 15:20

Больше половины россиян заявили о недоверии технологиям искусственного интеллекта

63% опрошенных не готовы доверить свои данные для анализа компьютеру
Юлия ЩЕРБАКОВА
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Российские власти хотят привлекать искусственный интеллект (ИИ) для анализа психологического состояния граждан через их соцсети.

Российские власти хотят привлекать искусственный интеллект (ИИ) для анализа психологического состояния граждан через их соцсети.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Российские власти хотят привлекать искусственный интеллект (ИИ) для анализа психологического состояния граждан через их соцсети. Мониторинг личного контента поможет системе определить людей, склонных к суициду или имеющих экстремистские наклонности. В правительстве считают, что технология поможет также бороться с группами смерти и вовлечением граждан в террористическую деятельность через Сеть. Сайт KP.RU провел собственное исследование и узнал, как к такому нововведению относятся сами россияне.

Мы задали вопрос «А вы готовы доверить свои данные ИИ?» и выяснили, насколько россияне доверяют современным технологиям.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Оказалось, что больше половины опрошенных не готовы довериться анализу ИИ. 63% респондентов заявили, что технологиям свойственно давать сбои, и это может привести к неприятным последствиям.

«Есть медицинские способы выявить психологические отклонения, а техника дает сбой», - говорит один из опрошенных.

«Эмоциональные люди выплеснут наружу негатив. А некоторые в себе держат и потом, накопив, устраивают физическую расправу», - сомневается в эффективности подхода другой.

При этом 16% участников опроса заявили, что поддерживают такую инициативу, и считают необходимым использовать все возможности, чтобы определить потенциальных преступников и обезопасить общество.

«Я поддерживаю! Сейчас многие террористы-школьники первое что делают, это пишут в соцсетях. А так можно будет их остановить!», - уверен участник опроса.

«Если это поможет выявлять преступников, то соцсети должны быть задействованы», - соглашается другой.

Еще 18% опрошенных заявили, что затрудняются ответить на вопрос.

А оставшиеся 3% выбрали вариант «другое» и отметили, что предложенная система мониторинга вызывает у них вопросы.

«А пустые фейковые страницы они как анализировать будут?», - спрашивает один из респондентов.

«Не думаю, что именно те, кого собираются выявить, согласятся дать свои данные», - комментирует другой.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие четыре тысячи человек.

Общество: ВОПРОС ДНЯ