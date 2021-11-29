Больше половины россиян заявили о недоверии технологиям искусственного интеллекта

Российские власти хотят привлекать искусственный интеллект (ИИ) для анализа психологического состояния граждан через их соцсети. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Российские власти хотят привлекать искусственный интеллект (ИИ) для анализа психологического состояния граждан через их соцсети. Мониторинг личного контента поможет системе определить людей, склонных к суициду или имеющих экстремистские наклонности. В правительстве считают, что технология поможет также бороться с группами смерти и вовлечением граждан в террористическую деятельность через Сеть. Сайт KP.RU провел собственное исследование и узнал, как к такому нововведению относятся сами россияне.

Мы задали вопрос «А вы готовы доверить свои данные ИИ?» и выяснили, насколько россияне доверяют современным технологиям.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Оказалось, что больше половины опрошенных не готовы довериться анализу ИИ. 63% респондентов заявили, что технологиям свойственно давать сбои, и это может привести к неприятным последствиям.

«Есть медицинские способы выявить психологические отклонения, а техника дает сбой», - говорит один из опрошенных.

«Эмоциональные люди выплеснут наружу негатив. А некоторые в себе держат и потом, накопив, устраивают физическую расправу», - сомневается в эффективности подхода другой.

При этом 16% участников опроса заявили, что поддерживают такую инициативу, и считают необходимым использовать все возможности, чтобы определить потенциальных преступников и обезопасить общество.

«Я поддерживаю! Сейчас многие террористы-школьники первое что делают, это пишут в соцсетях. А так можно будет их остановить!», - уверен участник опроса.

«Если это поможет выявлять преступников, то соцсети должны быть задействованы», - соглашается другой.

Еще 18% опрошенных заявили, что затрудняются ответить на вопрос.

А оставшиеся 3% выбрали вариант «другое» и отметили, что предложенная система мониторинга вызывает у них вопросы.

«А пустые фейковые страницы они как анализировать будут?», - спрашивает один из респондентов.

«Не думаю, что именно те, кого собираются выявить, согласятся дать свои данные», - комментирует другой.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие четыре тысячи человек.