Ждать ли в России Pfizer и Moderna: Главные ответы про прививки иностранными вакцинами

Эксперты полагают, что импортные вакцины вряд ли придут к нам по программе госзакупок Фото: REUTERS

1. Что говорят власти?

На словах российские власти не против появления на нашем рынке зарубежных вакцин. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о том, что несколько иностранных производителей, подали документы на регистрацию своей вакцины на территории России.

- Они проходят экспертизу. Соответственно, как только будет решение, эти препараты будут продаваться, - подтвердил министр.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что российский Минздрав одобрил проведение клинических испытаний китайской вакцины CanSino. Препарат готова производить российская компания «Петровакс».

Впрочем, заявление было сделано в июле, но в продажу зарубежные вакцины пока не поступили.

- Сейчас идут переговоры. Я считаю, что граждане нашей страны должны иметь право выбрать ту вакцину, которая им кажется наиболее действенной, - заявила kp.ru замдиректора Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. - Мы надеемся, что через какое-то время наши граждане получат возможность выбора в нашей стране импортных вакцин.

2. Какие импортные вакцины имеет смысл применять?

Недавнее венгерское исследование продемонстрировало, что самой надежной вакциной в плане защиты от заражения является Moderna (эффективность защиты 88,7%). Совсем немного ей уступает “Спутник V” (85,7%), на третьем месте, но тоже с очень хорошими показателями идет Pfizer (83.3%). АstraZeneca оказалась в этом списке четвертой - 71,5%, китайская Sinopharm показала себя не очень хорошо - 68,7%

Что касается другой китайской вакцины - CanSino, то по словам иммунолога Николая Крючкова (он опирался на аргентинское исследование) она по платформе похожа на “Спутник V”, но не дотягивает до показателей нашей вакцины.

3. Как это может быть организовано?

Эксперты полагают, что импортные вакцины вряд ли придут к нам по программе госзакупок. Но в платный сегмент эти препараты могут попасть через коммерческий фарм-кластер, например, в Сколково. Израильская клиника Hadassah Medical Moscow - один из резидентов Сколково, уже вела переговоры о поставках вакцины Pfizer, но в январе 2021 годы вынуждена была их приостановить.

4. Почему вакцинные туры это не очень хорошо?

По словам замдиректора Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой, дело в том, что после прививки, пока не выработался иммунный ответ на вакцину, человек может быть более уязвим к респираторным инфекциям. Поэтому в этот момент лететь в самолете в условиях скученности сопряжено с большим риском заражения.

Поэтому если вы больше доверяете зарубежной вакцине, то самый оптимальный вариант это получить возможность привиться ей по месту жительства. Надеемся, скоро такая возможность у россиян появится.

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Евгений Коган, инвестбанкир, автор популярного Telegram-канала о деньгах Bitkogan:

"Почему мы не можем поступить мудро и практично? Допустим, у нас в стране есть 2-3% населения, которые хотели бы вакцинироваться, но именно импортными вакцинами. Скажем, речь идет о 5 миллионах человек. Давайте проведем элементарный расчет. Сегодня для того, чтобы уколоться импортной вакциной, необходимо оплатить тур и потратить в среднем 800-1000 долларов на нос. Пусть 900 долларов (или 65 000 рублей) каждый из них потратит на полет, проживание и т.д. Полагаю, такое удовольствие в среднем выходит дороже. Умножаем на 5 миллионов. Что получаем? Да ерунду… «Всего» какие-то «жалкие» $4,5 млрд или 330 млрд руб. Допустим, что я несколько оптимистичен и в действительности так готовы поступить «всего» менее 1% населения страны. То есть 1 миллион человек. Хорошо. Тогда получается сумма более скромная: чуть менее $1 млрд или 70 млрд руб.

Что мешает на уровне государства или нескольких частных компаний завозить эти вакцины и колоть ими наше население, к примеру, за 20-30 тысяч рублей? И людям экономия времени и денег, и государству неплохая копейка. А деньги, полученные таким образом, вполне можно направить на деток, на стариков. На худой конец, на помощь голодающим в Судане, Афганистане или Эфиопии."

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