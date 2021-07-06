Мурашко: несколько иностранных производителей подали заявки на регистрацию вакцин в России

Несколько иностранных производителей подали заявки на регистрацию вакцин в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несколько иностранных производителей подали заявки на регистрацию своей вакцины от коронавирусной инфекции в России. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отметив, что они проходят соответсвующую экспертизу.

«Да, есть подавшие заявления. Они проходят экспертизу. Соответственно, как будет решение, будут продаваться», - заявил глава ведомства.

Министр таже заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России напряженная, ключевым фактором является формирование иммунитета. По его словам, в день в стране прививаются до 850 тысяч человек.

Напомним, днем ранее, 5 июля, столичный мэр Сергей Собянин отметил важность вакцинации и сообщил, что первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции в Москве получили 3 миллиона человек. Кроме того, глава города заявил, что на площадке Гостиного двора в столице открывается крупнейший прививочный пункт в России. Его стандартная мощность - до 6 тысяч человек в сутки.