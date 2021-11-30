Стабильный доход на годы вперед: Экономисты раскрыли, во что сами вкладывают деньги

Вопрос дня: Во что в наше время лучше всего вкладываться? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Вместе с экспертами мы посчитали, какую доходность за 10 лет принесли инвестиции в валюту, жилье и акции и во что на самом деле лучше всего вкладывать деньги. Подробный разбор - читайте в материале kp.ru.

А заодно - задали известным экономистам вопрос, во что они вкладываются сами?

Никита КРИЧЕВСКИЙ, доктор экономических наук:

- В долгосрочные займы: например, в ипотеку или автокредиты. В прошлом году квадратный метр недвижимости подорожал на 37 процентов. Такой доходности вы не найдете больше нигде.

Александр САФОНОВ, проректор Финансового университета при правительстве РФ:

- В собственные профессиональные навыки. Как показывает практика, только повышение своей значимости на рынке труда может обеспечить достойный доход на годы вперед. А хранить сбережения, пусть и под проценты, в современном мире слишком рискованно. Велик шанс, что в один прекрасный момент они обесценятся.

Василий КОЛТАШОВ, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества:

- На настоящий момент лучшую доходность приносят инвестиции в ценные бумаги - акции и облигации. А вот покупка валюты - большой риск из-за того, что во всем мире центробанки установили нулевые или околонулевые ключевые ставки.

Валерий РЯЗАНСКИЙ, бывший сенатор, председатель Союза пенсионеров России:

- Нужно учиться. Причем в любом возрасте. Только это и является опорой в жизни.

Саниям КОВАЛЬ, учредитель благотворительного фонда «Подари солнечный свет»:

- Надо вкладываться в детей и в собственные отношения с ними. Особенно это актуально в наши дни, потому что подростки погружены в виртуальную реальность, а их кумирами становятся не лучшие герои интернета.

Оксана, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Золотое правило: было бы здоровье, а все остальное приложится. Поэтому я никогда не экономлю на походах по врачам и абонементах в фитнес-залы.