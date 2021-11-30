Мать в последнюю секунду спасла 2-летнего сына, который чуть не погиб, запутавшись головой в лямках рюкзака старшей сестры

Врачи реанимации сообщили женщине, что еще пара секунд - и ребенка бы уже не спасли Фото: Иван МАКЕЕВ

Трагедией едва не закончился обычный день в московской семье в одной из квартир на Боровском шоссе. Утром 41-летний глава семьи Иван К.* ушел на работу, дома осталась 34-летняя супруга Ирина К.* с двумя детьми. Женщина занималась делами по хозяйству и присматривала за 9-летней дочкой Ксюшей* и 2-летним сыном Сашей*.

Ксюша учится в 3 классе и посещает уроки дистанционно. Девочка закрылась у себя в комнате и слушала учителя на онлайн-уроке. В это время Ирина занималась готовкой на кухне, а 2-летний Саша гулял по квартире и исследовал окружающее пространство.

Вдруг из коридора послышался глухой хрип и возня. Ирина не сразу поняла, что происходит. Выглянув в коридор, женщина увидела страшное: ее 2-летний сын запутался шеей в лямках рюкзака, висящего на двери комнаты старшей сестры. Мальчик висел на лямках, хрипел и задыхался. Ирина бросилась на помощь сыну, освободила его и вызвала скорую помощь.

«Из квартиры на Боровском шоссе был экстренно госпитализирован 2-летний Александр К.* Мальчика доставили в реанимацию с диагнозом: механическая асфиксия, острая респираторная недостаточность 1 и 2 степени. Ребенку срочно провели МРТ-исследование. К счастью, мать вовремя успела освободить ребенка от удушающих веревок и асфиксия не вызвала повреждений головного мозга. Если бы женщина заметила сына на пару секунд позже - малыша было бы уже не спасти», - рассказал KP.RU источник в здравоохранении района.

В настоящий момент маленький Саша вместе с мамой находится в реанимации одной из детских больниц. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное, малыш идет на поправку.

* - имена изменены.

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