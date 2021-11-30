Мода на QR-коды: с чёрно-белыми квадратиками делают тату, маникюр и ювелирные украшения

Вновь популярные QR-коды нынче стали применять все, кому заблагорассудится. Фото: Shutterstock

QR-код изобрели японские машиностроители в начале 90-х. Классических штрихкодов бизнесу не хватало: нужно было уместить в картинку больше данных. Идея пошла по миру — авторы ноу-хау не настаивали ни на каких отчислениях за использование.

Черно-белые квадраты стали применять все, кому заблагорассудится. Главным образом «зашивать» ссылки на интернет-страницы. Проходишь мимо здания с таким кодом, просканировал его, прочел историю места. QR-коды появились в книгах, газетах (на страницах «КП» мы активно используем технологию), их раздавали пожилым людям, которые страдают потерей памяти, и даже прикрепляли к могилам.

Но еще пять-семь лет назад технология QR казалась избыточной. Маркетологи и рекламщики лепили их везде. Эксперты рынка прочили «квадратикам» скорую смерть. Потребитель расценивал их как рекламный мусор: каждый баннер или товар принуждает доставать смартфон, чтобы сканировать код. От них стали отказываться, пока в конце 2019-го с миром не случился ковид.

Теперь к технологии волей неволей прибегают жители больших и малых городов. Одни кричат: сбывается пророчество из Апокалипсиса, всем раздают метки. Другие усматривают нехорошие исторические параллели. Третьи равнодушны, а четвертые превращают QR-коды в новую моду. О них и расскажем.

Черным по коже

Татуировки с QR в июле этого года стала предлагать московская компания Everink. Она выпускает временные узоры: кинжалы, змеи, звездочки, витиеватые фразы — все по моде. Клеишь стикер с рисунком на кожу, делаешь фоточки, козыряешь в клубах, а через две недели отпечаток сходит сам по себе.

Тату с персональным QR-кодом. Фото: everink.ru

Когда в рестораны Москвы пускали только с сертификатом о вакцинации или перенесенной болезни, услуга была актуальна. Стоила временная татуировка с персональным кодом 590 руб. За первый день заполучить такую захотели 400 человек. Но модников ждал облом: коды в ресторанах через день отменили, и фирма вернула всем деньги. Хотя QR-код у компании до сих пор можно заказать, но уже за 1000 руб.

Тату-мастер Антон Логинов рассказал kp.ru, что после распространения QR в нашей культуре спрос на такой рисунок у «серьезных» татуировщиков вырос:

— Бить коды с сертификатом вакцинации не приходят. В этом нет смысла — он же действует год. Зато люди набивают себе QR, в котором зашифрована важная для них информация. Например, ссылка ни их инстаграм, любимый музыкальный клип или на страничку кумира в «Википедии». Если тату сделает неумелый мастер, одна ошибка - и код не будет читаться. Поэтому многие коллеги не берутся за такую работу. Бить QR надо маленький, чтобы в случае чего перекрыть его другим рисунком. Но компактная работа в этом случае еще сложнее.

Цена тату с QR-кодом в Москве в среднем 10 000 рублей.

Ноготочки

Дамы в последние годы пристрастились к яркому маникюру. Мастера выводят залихватские рисунки на ногтях: бабочки, цветочки, узоры стразами… А реально ли нанести QR на маникюр?

— Очень трудоемкая работа. Никто не даст гарантии, что код будет работать. Рисуют гель-краской. Она имеет свойство растекаться. Чтобы перенести код на ноготь, нужно быть учителем тульского Левши! Займет несколько часов. А еще сложность в том, что все коды разные, поэтому у мастера нет возможности отработать рисунок, каждый надо изучать снова, — объяснил kp.ru мастер ногтевого сервиса Евгений Пятышин.

Маникюрщик предлагает более простой вариант: напечатать наклейку (300 руб.) со своим кодом в типографии. И покрыть ее топом — так называется финишное покрытие маникюра, которое как бы лакирует ноготь.

Так делает мастер из Челябинска Ирина Галяуф. Несколько уральских модниц уже нанесли себе такой. А вот суровым охранникам местных ТРК, которые сканируют коды на входе, — в Челябинской области это обязательно, — новинка не нравится.

Чехол или браслет

Стопроцентный способ заполучить рабочий код, который всегда в кармане — это нанести его на мобильник. Точнее, на чехол смартфона. Изготовить аксессуар для вашего гаджета готовы десятки фирм: копицентры и магазинчики, торгующие чехлами в торговых комплексах. Некоторые делают чехлы прямо при вас. Цена услуги в среднем 1500 руб.

Можно заказать силиконовый браслет с кодом. Их выпускают типографии, специализирующейся на рекламных листовках. Правда, штучное изделие будет стоить 1000 — 2000 руб., тогда как при покупке оптовой партии в 100 штук один браслет обойдется в 80 — 90 руб.

Колечко на память

Аксессуар можно заказать у китайских мастеров с «АлиЭкспресс». Просят за него всего 400 рублей. Кольцо из нержавейки, на которое специальный принтер наносит ваш рисунок. Есть еще подвески, но уже дороже — от 600 руб.

С персональным дизайном

Черный квадрат QR напечатан на белом фоне. Но если на него аккуратно поместить изображение, то пиктограмма по-прежнему будет читаться камерами смартфонов. А у обладателя таким образом появится еще один способ выделиться в толпе. Код можно поставить на заставку смартфона или распечатать на цветном принтере и заламинировать. Раскрасить код в «фотошопе» предлагают начинающие дизайнеры за 300-400 рублей.

QR-код с индивидуальным дизайном.

Стрижка

Английский футбольный клуб «Бромли» добровольно-принудительно заставил своих игроков выбрить на затылках кодовые квадраты. Сделали это не из желания продемонстрировать необходимость вакцинации. А чтобы прорекламировать своих спонсоров — букмекерскую компанию. Для этого пригласили известного парикмахера Даниеля Джонсона. Тот несколько часов корпел над головами футболистов, выводя машинкой угловатые формы. Самое обидное, что коды так и не заработали! Не хватило мастеру сноровки. Так что акция осталась пиаром ради пиара.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Блогеры и пранкеры соревнуются в остроумии

Уральский тиктокер под ником Колёк распечатал свой код метр на метр и повесил «ярмо» на шею. Пошел в магазин, но секьюрити креатив не оценили. Попросили снять табличку и не пугать остальных посетителей.

Краснодарская блогерша Катя Белицкая решила испытать нервы сотрудников «Макдоналдса» и охранников ТРК. Она напечатала двухметровый баннер с кодом вакцинации. В ресторане быстрого питания код отсканировали и пустили девушку в мир гамбургеров. А в магазине почуяли провокацию и даже вызвали на подмогу группу быстрого реагирования. На шопинг эпатажная мадам не прошла.

Блогер с лаконичным ником Олег из Омска решил показать себя подкованным знатоком законов. При входе в торговый комплекс предъявил QR-код, который вел на видео 18+ с участием содомитов. Смотреть на свальный грех он заставил 19-летнюю студентку: она устроилась контролером кодов на подработку. Снял ее реакцию (та робко отказывалась пускать провокатора), тряс на видео Конституцией с криками про нарушение прав и все-таки прошел в магазин. Когда ролик был опубликован в Сети, девушка-контролер написала на пранкера заявление в полицию. Реакции МВД пока не последовало.