Россияне стали выбивать QR-коды на теле: почему это плохая идея

Россияне стали выбивать QR-коды на теле Фото: Shutterstock

- Телефон сядет, бумажку потеряю, а этот не забуду никогда, - демонстрирует на входе в ночной клуб свою новую татуировку на руке хорошенькая блондинка. Перед отважной барышней в шоке расступаются даже хмурые амбалы-охранники. От удивления пожимают накачанными плечами, когда черный QR-код (дословно с англ. - быстрый отклик) с белоснежной кожи считывается смартфоном.

Моде на подобные татуировки на Западе уже десятки лет. В США штрих-код перекочевал с оберток жвачек на кожу еще в 70-е годы, QR-код проделал тот же путь в Японии еще 25 лет назад. Такой отклик может нести в себе различную информацию: от ссылок на материалы и социальные страницы в сети до рекламы. Ходячий билборд - находка для рекламодателя.

Есть даже целые "зеленые" движения на западе, члены которых считают, что гражданам мира довольно переводить лес в бумагу, а все данные пора носить в виде электронных QR-паспортов на коже. В коды предлагают зашифровать: ФИО, возраст, группу крови, телефон, электронную почту, ссылки на социальные сети, данные о браке, детях, месте жительства, работе, прививках, аллергии и судимостях. Есть и противники этой идеи. Они сравнивают подобные тату с метками в концлагерях.

Моде на подобные татуировки на Западе уже десятки лет. В США штрих-код перекочевал с оберток жвачек на кожу еще в 70-е годы Фото: Shutterstock

Но исторические параллели ищет взрослое поколение. А молодежь живет днем настоящим: после того, как 28 июня в Москве стали действовать новые QR-коды, в столичные тату-салоны начали обращаться молодые люди с просьбой помимо бабочек или дракончиков на спине и ягодицах "набить" на руке новый QR-код. Об этом "КП" сообщили сразу в нескольких столичных салонах, однако от официальных комментариев многие мастера уклонились, да и фотографиями выполненных шедевров поделиться отказались, ссылаясь на то, что это может нарушить "закон о разглашении персональных данных их клиентов".

- Делали такие татуировки и раньше, - признался администратор Антон из салона "Love Life Tattoo". - Но вы понимаете, ведь QR-код может привести как на безобидную страницу с видео любимой собаки клиента (появились QR-коды, которые оживают объемной картинкой если на них навести смартфон - прим.Авт.), а может и совершенно конфиденциальной информации на страницу, содержимое которой постоянно меняется...

Некоторую ясность во все это "тату-таинство" внес директор тату-салона "Maze Tattoo студия" Александр Тюряков: "Раньше фанаты наносили на кожу билборд концерта Аллы Пугачевой. Концерт проходил, песни забывались, а вот такая память на коже оставалась на всю жизнь. Мы предупреждаем клиентов о необратимости процессов в их коже. Вот, вчера пришла девушка и просила нанести на кожу ей этот самый QR-код. Мы ей все объяснили, что нет пока ясности, насколько долго будет действовать этот QR-код. В разговоре пришли к согласию, что QR-код пока лучше нанести хной. У клиентки останется выбор: обновить рисунок новой краской или подождать, когда он смоется без остатка. Отмечу, что нанесение самого QR-кода не дешевая и сложная процедура. У нас взрослые и опытные мастера, но даже они говорят, что при нанесении татуировки необходимо постоянно держать кожу в растянутом состоянии. Кроме того, в таком цифровом "рисунке" множество точек, достаточно пропустить или добавить лишнюю - код работать не будет. Кроме того, изменить QR-код на вашей коже в любой момент может царапина и даже прыщик".

В коды предлагают зашифровать: ФИО, возраст, группу крови, телефон, электронную почту, ссылки на социальные сети, данные о браке, детях, месте жительства, работе, прививках, аллергии и судимостях. Фото: Shutterstock

В общем, как видите, не все так просто. Похоже, не стоит украшать себя навечно QR-кодом, который уже завтра может оказаться обычным рисунком на тему коронавируса. Согласитесь, не самая позитивная и привлекательная информация для размещения на своем теле. Так, что если уже решились наносить QR-код на свое тело, то лучше это делать пигментом, который со временем улетучится вместе с этим вирусом.