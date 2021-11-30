Сотрудница полиции напала с ножом на замдиректора Мытищинского театра драмы и комедии

В настоящий момент женщина задержана, с ней работают следователи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Несколько дней назад в полицию поступило сообщение от врачей одной из больниц Подмосковья. Медики сообщили оперативникам, что из собственной квартиры в больницу с ножевым ранением был доставлен 57-летний Николай В.*, заместитель директора по административно-хозяйственной части Мытищинского театра драмы и комедии «Фэст».

Полицейские выехали на адрес проживания Николая, в квартиру по улице Летная в Мытищах. Там оперативники застали и преступника, нанесшего мужчине ножевое ранение. На удивление полицейских, им оказалась их коллега - 52-летняя Наталья В.*, сотрудница местного отдела по вопросам миграции. Женщина приходится пострадавшему бывшей женой.

«Из квартиры по улице Летная в Мытищах был госпитализирован 57-летний Николай В.* Мужчину доставили в больницу с диагнозом: проникающее колото-резаное ранение брюшной полости. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, за совершение данного преступления была задержана бывшая жена пострадавшего, 52-летняя Наталья В.* Женщина оказалась сотрудницей полиции. Наталья работает старшим специалистом 2 разряда отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Мытищинское», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент женщина задержана, с ней работают следователи. Известно, что конфликт переросший в поножовщину произошел во время бытовой ссоры на почве неприязненных отношений. Почему сотрудница полиции оказалась дома у бывшего мужа и что именно не поделили экс-супруги - выяснит следствие.

* - имена изменены.

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