Стартовал Всероссийский конкурс «Флагманы дополнительного образования»

Проект проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

В презентации конкурса приняли участие директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения РФ Наталия Наумова, заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов, руководитель проекта «Флагманы образования» Андрей Богданцев, директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования центр детского (юношеского) технического творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта» Наталья Иванова, победитель конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям – 2021» Кирилл Пахмутов.

Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы дополнительного образования» направлен на выявление и поддержку талантливых управленцев системы дополнительного образования, обладающих лидерскими качествами и высоким уровнем профессионализма.

Директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения РФ Наталия Наумова рассказала какие новые направления в системе дополнительного образования есть сейчас, какие вызовы стоят перед специалистами этой сферы.

«Система дополнительного образования – это, прежде всего, 16 миллионов одаренных детей, 250 тысяч педагогов наставников и 50 тысяч организаций. Это реализация программ дополнительного образования в различных сферах системы образования: культуре, спорте, искусстве, в системе высшего образования, в негосударственном секторе, миллионы различных образовательных программ. Система дополнительного образования очень гибкая по содержанию, она отвечает на запросы и потребности детей. Дополнительное образование – это, конечно, территория свободы творчества. Хотела бы выразить слова благодарности коллегам из АНО «Россия – страна возможностей» за инициативу, это следующий этап в развитии системы дополнительного образования, важный профессиональный конкурс для управленческих команд. Мы уверены, что конкурс «Флагманы дополнительного образования» позволит выявить сильные управленческие команды. Министерство просвещения Российской Федерации поддерживает данную инициативу», – подчеркнула Наталия Наумова.

Заявочная кампания стартует 30 ноября и продлится до конца февраля 2022 года. Затем, в марте, зарегистрировавшимся участникам предстоит пройти дистанционный этап, в апреле-мае их ждет дистанционная образовательная программа. Полуфиналы пройдут в июне и июле, а финал запланирован на сентябрь.

Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов представил все направления конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей»:

• Первый трек – «Флагманы образования. Школа» – нацелен на руководителей первого и второго уровня школ, классных руководителей и учителей-предметников. Сейчас активно идет заявочная кампания на сайте проекта, уже 30 000 педагогов со всей страны зарегистрировались на участие в конкурсе.

• Во втором треке – «Флагманы образования. Студенты» – будут соревноваться студенты вузов и колледжей. 17 ноября в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие этого направления. Регистрационная кампания уже идет, подано более 1 500 заявок, и продлится до 15 января 2022 года.

• Третий трек – это «Флагманы дополнительного образования». Он направлен на выявление и поддержку талантливых управленцев системы дополнительного образования, обладающих лидерскими качествами и высоким уровнем профессионализма.

• И впереди четвертый трек – «Флагманы образования. Муниципалитет». Он ориентирован на управленческие команды муниципальных органов управления образованием: руководителей и их заместителей, руководителей структурных подразделений, а также руководителей образовательных учреждений. Старт запланирован на 9 декабря в Екатеринбурге.

По словам Алексея Агафонова, участвуя во Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы дополнительного образования», педагоги смогут показать свои силы, научиться новому и внести личный вклад в развитие системы дополнительного образования нашей страны.

«Важно, что трек «Флагманы дополнительного образования» командный. Система дополнительного образования имеет большое количество различных направлений: искусство и спорт, творчество, робототехника и многое другое. Это очень интересный и перспективней конкурс, который направлен на всестороннее развитие ребенка и педагога. Поэтому очень важно, чтобы мы дали возможность командам из системы дополнительного образования показать свои уникальные наработки, методики, развить свои навыки и компетенции, а также обменяться опытом с коллегами из других школ. Специалисты, которые работают в этом направлении образования, увлеченные люди с широким творческим потенциалом. Они превратили свои увлечения в профессиональную деятельность, поэтому эти педагоги горят своим делом и передают эту любовь детям. И мы надеемся, что участие в новом треке «Флагманы дополнительного образования» откроет для них новые векторы развития», – отметил в рамках выступления Алексей Агафонов.

В конкурсе смогут принять участие специалисты дополнительного образования. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта и создать команду из четырех сотрудников одной образовательной организации, реализующей дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные программы (дворцы и дома творчества детей, отделения дополнительного образования при школах, колледжах и вузах, музыкальные, художественные, спортивные школы). В составе команды должно быть не менее одного представителя администрации, представителя методической службы и педагога дополнительного образования.

Директор ГБУ ДО ЦДЮТТ Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта» Наталья Иванова рассказала, почему важно педагогам дополнительного образования принимать участие в профессиональных конкурсах, и что они получают содержательного от участия в них.

«Конкурс – это стимул к развитию, уникальная возможность публичной демонстрации передового педагогического опыта, получения экспертной оценки профессионального мастерства. Педагог определяет для себя новые точки роста. Конкурсные достижения педагога – успех всей команды творческого коллектива, показатель слаженной работы организации», – сказала Наталья Иванова.

Кирилл Пахмутов победитель Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям – 2021» отметил: «Для педагогов важно сохранить желание развиваться. Конкурс позволяет выявить профессиональные дефициты и точки для роста. Кроме того, это отличная возможность для новых знакомств, что может служить залогом выстраивания эффективных взаимоотношений в педагогической среде».

Победители получат возможность пройти программу повышения квалификации и стажировку в ведущих центрах выявления и поддержки талантливых детей. Среди них – Образовательный центр «Сириус», Академия талантов (Санкт-Петербург), Университет талантов (Казань), МДЦ «Артек», ВДЦ «Океан», «Смена» и «Орленок».

Профессиональный Всероссийский конкурс «Флагманы дополнительного образования» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Информационная справка:

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», конкурс «Твой ход», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада Junior», проект «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» и платформа «Другое дело».

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу. Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

В рамках АНО «Россия – страна возможностей» в августе 2020 года создан центр оценки компетенций – Департамент методологии и оценки. Задачами центра является разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров компетенций.