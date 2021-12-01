Почему ни Сталин, ни Хрущев, ни Брежнев не тронули Жукова

Жуков был одним из главных вершителей победы во Второй мировой Фото: фотохроника ТАСС.

Хрестоматийный образ маршала Жукова — черно-белые кадры знаменитого Парада победы на Красной площади в июне 1945-го. Георгий Константинович на светло-сером терском скакуне «Кумир» гарцует на фоне победных колонн, а командует парадом маршал Константин Рокоссовский — на вороном «Орлике» из конюшни главного кавалериста страны Семена Буденного. Маршалы молодцеваты. Сталин на Мавзолее хмур. Может, причиной летний дождь. Может, тяжелые думы от докладов главных охранителей страны - Берии и Абакумова, - о «наполеоновских планах Жукова».

Потом один за другим выходили десятки фильмов. Там маршала играли Федор Блажевич, Михаил Ульянов, Владимир Меньшов, Александр Балуев — самые авторитетные актеры советского и российского кино с «генеральской» харизмой.

А каким был Жуков за пределами учебников позднего СССР, документальной хроники 1940-х и художественных киноверсий 1970-х и 1990-х? А также газетных и журнальных отчетов эпохи Брежнева, Горбачева и, отчасти, Ельцина?

Ответ на этот вопрос «КП» попробовала найти в документах в Российском госархиве новейшей истории (РГАНИ)

МАРШАЛ ПОБЕДЫ ИЛИ ГЕНЕРАЛ ПОРАЖЕНИЙ?

3 мая 1945-го Георгий Жуков (на переднем плане) с первым комендантом Берлина генералом Берзариным (за спиной слева) у стен поверженного Рейхстага. Фото: Макс АЛЬПЕРТ/РИА Новости

Жуков был одним из главных вершителей победы во Второй мировой. Это признавал Сталин. Так полагали немецкие генералы. В этом был уверен советский народ. Но брошенная однажды фраза «он шел к победе по трупам своих солдат» пошла гулять в конце 40-х с «легкой руки» тех, кто пытался свалить Жукова под предолгом его «бонопартизма» (сам он винил в этом Абакумова и Берию)

Удар по полководческой славе Жукова был нанесен в 1957-м на октябрьском пленума ЦК компартии. Там, благодаря хитроумным интригам, Хрущев принудил ведущих военачальников обрушиться с критикой на «грубого и аполитичного» Георгия Жукова, обвинив его в стремлении к неограниченной власти.

Действовали, в общем, по схожему сценарию, что и с развенчанием культа личности Сталина. Сильный удар по Жукову нанес маршал Иван Конев. Он, командовавший на тот момент Объединенными вооруженными силами стран Варшавского договора, представил в ЦК проект статьи в газету «Правда» под названием «Сила Советской армии и флота – в руководстве партии».

Поскольку тогда доступ к документам из архивов был у немногих, Иван Степанович Конев широкими мазками набросал собственную картину «военных достижений» Георгия Константиновича Жукова. Которые он решил представить советскому народу как «явно преувеличенные».

- Как человек необычайно тщеславный и не обладающий партийной скромностью, Жуков использовал свое положение министра обороны и насаждал в Вооруженных Силах культ своей личности, - «разоблачал» Конев.

- Товарищ Жуков приписывает себе особые заслуги в разработке плана стратегической наступательной операции по разгрому немецко-фашистских войск под Сталинградом, - утверждал Конев. - Если же обратиться к фактам, то станет ясно, что не только сама идея, но и основные положения плана родились у командования фронтов и их штабов (Еременко, Ватутина, Рокоссовского) еще в ходе оборонительных сражений на сталинградском направлении.

Жуков самый знаменитый военачальник Советского Союза. Фото: Петр БЕРШТЕЙН/РИА Новости

При том Конев не мог отрицать совсем уж очевидного:

- Конечно, известная роль в разработке этого плана принадлежала и товарищу Жукову, как заместителю Верховного главнокомандующего, который по поручению Сталина был в этот период в районе Сталинграда…

Но дважды Герой Советского Союза Конев в своей публикации в «Правде» «высвечивает» то, что, по его мнению, выставляет четырежды Героя Жукова в его «истинном», совсем не победном свете.

- В деятельности товарища Жукова проявилась тенденция подчеркивать, что он единственный из советских полководцев не имел поражений в Великой Отечественной. Это противоречит историческим фактам, - писал Конев. - Ведь Жуков занимал пост начальника Гентшаба, а затем заместителя Верховного Главнокомандующего в те тяжелые дни, когда Советская армия, терпя серьезные поражения, отступала вглубь страны.

В статье в главной газете страны подвергается сомнению и роль маршала победы в триумфальном финале войны.

- Товарищ Жуков стремился замолчать некоторые просчеты, допущенные им при проведении Берлинской операции, - заявлял Конев. - В результате неправильной оценки обстановки войска 1-го Белорусского фронта, подойдя к Зееловским высотам, вынуждены были штурмовать их без достаточной подготовки. В итоге… наступление войск были медленными и не обеспечило быстрое овладение Берлином.

Эта публикация стала сигналом. И, вместе с закрытым письмом, разосланным в парторганизации от имени ЦК в те же дни, «похоронила» Георгия Константиновича фактически до конца 1964-го года.

Но реальная высокая роль маршала Победы как в отдельных операциях, так и в целом в одолении Третьего рейха впоследствии была подтверждена и документами, и реальными воспоминаниями участников решающих событий Второй мировой войны.

ЗДОРОВ КАК БЫК ИЛИ ХРОНИЧЕСКИ БОЛЕН?

В июле 1955-го Жуков и Хрущев в Женеве на переговорах с лидерами США, Британии и Франции, казалось, на равных обсуждали «германский вопрос» и дела ООН. Фото: akg-images/Erich Lessing/EAST NEWS

Чтобы вынести нагрузки, выпавшие на Жукова за несколько войн, в которых он участвовал ( Первая и Вторая мировые, Гражданская, бои с Японией) требовалось богатырское здоровье. Ходили легенды о его невероятной выносливости. Но есть и скупые свидетельства медицинских документов.

В докладной и.о. начальника 4-го Управления Минздрава П. Приданникова от 27 августа 1955 года в Совет Министров Союза СССР «О состоянии здоровья министра обороны т. Жукова Г.К» (на тот момент маршалу - 59 лет) перечисляется:

«Товарищ Жуков страдает общим атеросклерозом с преимущественным поражением сосудов сердца и мозга, остаточными явлениями контузии головного мозга, невритом слухового нерва, пояснично-крестцовым радикулитом и желчно-каменной болезнью. За последнее время в состоянии здоровья т. Жукова наступило ухудшение: усилились головные боли, повысилась общая слабость, плохой сон...»

Консилиум медиков из 4 профессоров рекомендовал не только предоставить главе оборонного ведомства СССР двухмесячный отпуск для лечения, но и дать ему еженедельный дополнительный выходной.

29 мая 1956-го начальник 4-го Управления А. Марков докладывает о «приступе холецистита и панкреатита у Жукова с госпитализацией его в Первую больницу» ( так в докладной — ред.).

А полтора года спустя, 11 ноября 1957-го года Жуков, которого только что отстранили с поста министра обороны, написал такую записку своему «сменщику», маршалу Родиону Малиновскому:

- По состоянию здоровья, которое за последнее время значительно ухудшилось, я в настоящее время работать не могу. Для восстановления здоровья прошу предоставить мне трехмесячный отпуск.

Отпуск Жукову партия и правительство предоставили многолетний. Посадить его Хрущев не мог (даже Сталин не рискнул). А пристроить на значимую должность в Минобороны не сочли нужным.

Лишь после свержения Хрущева в октябре 1964-го отношение к Георгию Константиновичу смягчилось. Его не только наградили орденом Ленина на 70-летие в декабре 1966-го (что означало конец опалы). Ему разрешили готовить книгу воспоминаний и благосклонно реагировали на возвращение всех привилегий, которыми пользовались маршалы СССР.

19 мая 1967-го Жуков обращается к генсеку Брежневу. Вот что писал Георгий Константинович:

- Маршалы СССР пользуются медпомощью спецсектора поликлиники 4-го Главного управления Минздрава. Я, как не член ЦК, оставлен на медобслуживании в поликлинике №1 4-го Медуправления (Сивцев Вражек), где состоит на лечении не одна тысяча больных. После инфаркта и других заболеваний мне требуется более внимательное врачебное наблюдение…

Вопрос был рассмотрен на специальном заседании Политбюро. И по его решению от 20 июля 1967-го к спецполиклинике был прикреплен не только Жуков, но и маршалы Василевский, Голиков, Мерецков и адмирал Исаков.

На проблемы с средцем Жуков жаловался не зря.

18 июля 1974 года академик Чазов с семью светилами советской медицины в своем заключении сообщили что смерть Жукова наступила в связи с остановкой сердечной деятельности, подтвердив два обширных инфаркта в 60-е годы и нарушение мозгового кровообращения с левосторонним гемипарезом. Третий инфаркт в апреле 1974-го стал роковым.

АСКЕТ ИЛИ СИБАРИТ

Разговоры о том, что Жуков «вывозил из Германии ковры и мебель вагонами» возникли в 1946-м, когда Главный военный прокурор попытался, по указанию из Кремля, обрушить влияние Жукова. Попытка удалась лишь отчасти. Близкие Жукову офицеры и генералы оказались в застенках. А его отправили командовать Одесским военным округом.

Маршал не был аскетом, но вряд ли его можно назвать и сибаритом. Ему нужен был достаточный комфорт, в котором он мог нормально жить и работать.

В частности, в январе 1968 года Жуков направляет генсеку ЦК Брежневу и премьеру Косыгину письмо следующего содержания. Напоминая о повреждении левой руки, ноги и половины головы с гортанью, Жуков, поясняя, что ему придется для восстановления здоровья много ездить в поликлинику и на дачу, заключает:

- Закрепленная за мной машина ЗИЛ находится в пользовании 15 лет. По своей изношенности и грубой конструкции она может еще хуже осложнить здоровье. Прошу дать мне «Чайку», которая по своей конструкции и мягкости хода облегчит передвижение. А имеющаяся машина будет сдана в Минобороны.

И Политбюро дает поручение Совету министров выделить в распоряжение Министерству обороны 8 автомобилей Чайка «для маршалов Советского Союза». Один из этих восьми лучших советских автомобилей достается, разумеется, Георгию Константиновичу.

Жуков активно заботился о своих детях от разных браков. И при жизни напоминал об их нуждах товарищам по партии.

В июле 1974-го Совмин СССР принял спецпостановление (протокол №143). За семьей маршала Жукова была сохранена квартира в доме №15 по ул. Толстого в Москве (с оплатой всей излишней жилой площади). А Минобороны обязали выделить дочери Жукова от его последнего брака, Марии Григорьевне, дачу с оплатой расходов на ее содержание в размере 1500 рублей в год. За дочерями и внуками Жукова было закреплено право обслуживаться в 4-м Главном управлении Минздрава. Им были выданы единовременные пособия от 500 до 2000 рублей. А младшей дочери Марии установлена пожизненная пенсия в размере 150 рублей (зарплата инженера на тот момент составляла 120 рублей).

ИЗГОЙ ИЛИ НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ

У Жукова было, пожалуй, три периода в «мирной» жизни, когда ему грозила опасность не меньшая, чем на войне. Это время «чисток» в армии в 1937-1938 годах, 1946 год с расследованием против него военной прокуратуры, опалой со стороны Сталина и ссылкой подальше от Москвы. И, наконец осень 1957-го, когда он не только был снят с поста министра обороны, но и подвергся жестокой критике.

А она продолжалась и после отставки. С общим мотивом - ну наконец-то нам открыли глаза…

27 февраля 1964 года Жуков пишет письмо руководителю партии Хрущеву и первому зампреду правительства Анастасу Микояну по поводу «систематических клеветнических выпадов» и «умышленного извращения фактов моей деятельности».

- В октябрьских номерах 1961-го «Известия» опубликовали репортаж «Атомная подлодка в плавании», в котором говорится, что «Г. Жуков отрицал развитие техники для вооружения армии и флота, считал флот архаическим пережитком, утверждал, что ракета дура – штык – молодец…», - с горечью цитирует Жуков публикацию о самом себе. - Вы знаете, что я никогда не отрицал ракетного оружия, не был сторонником штыковой тактики, в редакцию я послал письмо, мне не ответили, видимо сочли, что со мной теперь вообще можно не считаться.

Экс-министр обороны приводит и выдержки из публикации «Красной звезды» от 11 февраля 1964-го «Канны на Днепре», посвященной 20-летию Корсунь-Шевченковской операции.

- Маршал Захаров пишет «… Координировавший действия 1-го и 2-го Украинских фронтов Жуков не сумел организовать достаточно четкого взаимодействия войск, отражавших натиск врага, и был отозван Ставкой в Москву, - вновь цитирует маршал победы статью. - Но вы, Никита Сергеевич, в то время были членом Военного Совета 1-го Украинского фронта и хорошо знаете события тех дней.

Жуков приводит главные факты своего общения со Сталиным в феврале 1944-го. Он напоминает о принятых решениях ключевыми фигурами СССР и о том, как именно развивалась операция - и чем она закончилась. А закончилась она разгромом немцев – и награждением Жукова Орденом Победы. Причем, это был орден Победы №1.

Георгий Константинович прямо говорит руководителям партии и правительства, что все 6 с половиной лет после его свержения (которое было организовано и проведено одним из тех, к кому он обращался в данном письме), его постоянно и целенаправленно травят. Травят в мемуарах, журналах, выступлениях. В которых «высказываются небылицы», порочащие деятельность маршала «как в годы войны, так и в послевоенный период».

Жуков называет фамилии своих сослуживцев, из которых выбивали показания против него в 1940-х. И напоминает, что эти люди впоследствии были оправданы, а их мучители преданы анафеме.

На письме, где стоит печать общего отдела ЦК КПСС от 30 марта 1964-го, нет никаких пометок о том, что с ним ознакомились Хрущев и Микоян. Но есть пометка, что оно подлежит возврату в 1-й сектор общего отдела ЦК. То есть - похоронить и забыть.

Но после свержения Хрущева всего через 9 месяцев новый лидер СССР Брежнев «вернул Жукова к жизни».

И 10 лет спустя Леонид Ильич стоял в почетном карауле в Колонном зале во главе траурной делегации от Политбюро у гроба маршала победы в июне 1974-го.

А тысячи настоящих, еще живых и в твердой памяти ветеранов страшной войны со всех концов СССР слали в ЦК письма, в которых просили дать им возможность проститься с Георгием Константиновичем.

Вот только бумажные письма слишком долго идут…

ДОСЬЕ «КП»

Родился 1 декабря (19 ноября по старому стилю) 1896 года в с. Стрелковка Калужской губернии в семье Константина и Устиньи Жуковой. После трех классов церковно-приходской школы работал подмастерьем в скорняжьей мастерской своего дяди Михаила Пилихина. В 15 лет получил аттестат полного курса городского училища. С августа 1915-го — кавалерист на Первой мировой, получил два Георгия за храбрость. С октября 1918-го — в Красной армии. Летом 1939, командуя 57-м особым корпусом, разгромил японцев на Халхин-голе. С февраля по июль 1941-го был начальником Генштаба и заместителем Наркома обороны СССР. За время войны командовал несколькими фронтами на важнейших направлениях, в том числе 1-м Белорусским при взятии Берлина. В 1955-1957 годах был министром обороны СССР.

За год на войне Жуков научился играть на аккордеоне. Любимые мелодии подбирал на слух, старшая дочь Эра (справа) подыгрывала на аккордеоне, младшая Элла - на гармони. Фото: Семейный архив Э. Г. Жуковой/Российская газета

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

* Жуков — самый титулованный военачальник нашей страны в истории ХХ века, награжден 4 золотыми звездами Героя Советского Союза и двумя орденами Победы ( в том числе орденом №1), он принимал Парады победы в Москве 24 июня и в Берлине 7 сентября 1945 года.

*Жуков официально был женат дважды — на Александре Зуйковой (Жуковой) — в этом браке родились дочери Эра и Элла, и на Галине Семеновой (Жуковой) — плод этого союза дочь Мария.Его самый ранний союз с Марией Волоховой зарегистрирован не был, в нем родилась дочь Маргарита.

*Жуков летом 1946-го «прорабатывался» на Военном совете, где рассматривались показания главного маршала авиации Новикова о незаконном вывозе из Германии трофеев маршалом победы, на что сам он ответил запиской на имя секретаря ЦК Жданова «признаю себя виноватым что не сдал это ненужное мне барахло на склад, надеясь на то, что оно никому не нужно».