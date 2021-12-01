МТС запустила новогодний секретный тариф «для своих»

Сюжет разворачивается в тайной комнате, которая находится в одном из салонов МТС. Фото: mts.ru

В преддверии новогодних праздников МТС решила сделать необычный подарок для россиян. Мобильный оператор предлагает подключиться к секретному тарифу, который раньше действовал только «для своих».

По символической цене в размере 250 рублей месяц абонент получит 20 гигабайт мобильного интернета, 500 минут, 200 sms и безлимитные звонки внутри сети. Ранее такие выгодные условия были доступны только для сотрудников компании и их близких.

Чтобы об этом тарифе узнало больше россиян, по ТВ запустили новогодний видеоролик, сюжет которого пронизан магией и волшебством. В нем, как и положено, присутствуют Дед Мороз, а также звезды ТВ и Интернета. Сказочное настроение задают Дмитрий Нагиев, Владимир Сычев Настя Ивлеева, Дмитрий Губерниев и другие известные медийные личности

Сюжет разворачивается в тайной комнате, которая находится в одном из салонов МТС. Попасть туда можно по длинной винтовой лестнице, которая скрыта от посторонних глаз. Знают о ней только члены тайного сообщества, у которых есть особый символ, открывающий проход в подземелье. Привычный расклад дел нарушил новый чародей – Александр Петров. Он случайно раскрыл тайное общество с его секретами, и теперь все желающие могут воспользоваться преимуществами новогоднего тарифа.

К тарифу «Smart для своих. Новогодний» можно подключиться до 31 января 2022 года. Для этого нужно купить в салоне новую сим-карту. Если сейчас вы пользуетесь услугами другого мобильного оператора, то можно перейти на этот тариф с сохранением своего прежнего номера.