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Звезды30 ноября 2021 17:20

Вячеслав Зайцев подарил московским врачам и ветеранам дизайнерские валенки: «И тепло и модно»

Знаменитый кутюрье так поблагодарил соцслужбы за два курса реабилитации, которые вернули его к жизни и вновь дали силы говорить
Анастасия ВОЙНИЦКАЯ
Анастасия ВОЙНИЦКАЯ
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Вместе со своими помощниками 83-летний модельер привез в социальный центр «Измайлово» 100 пар новеньких дизайнерских валенок

Вместе со своими помощниками 83-летний модельер привез в социальный центр «Измайлово» 100 пар новеньких дизайнерских валенок

Фото: Иван МАКЕЕВ

Вторник, 30 ноября, в Москве стал некалендарным, но первым по-настоящему зимним днем. Снегопад обрушился на столицу, ознаменовав начало нового сезона. Так совпало, что именно в этот снежный день зимнее подарки от знаменитого кутюрье Вячеслава Зайцева получили московские врачи, ветераны и участники Великой Отечественной войны. Вместе со своими помощниками 83-летний модельер привез в социальный центр «Измайлово» 100 пар новеньких дизайнерских валенок. Мужские и женские: черные, серые и красные они созданы по эскизам Зайцева и произведены одной из отечественных обувных фабрик.

Оказалась, что такими необычными подарками Вячеслав Михайлович решил поблагодарить московские соцслужбы.

- Все началось еще в апреле этого года, когда Вячеслав Михайлович ощутил серьезное ухудшение самочувствия. Ему нужно было пройти курс реабилитации и когда я взялся за организацию, оказалось, что у него нет даже инвалидности, а значит он не имеет права ни на какие льготы - вспоминает Николай Головин, экс-директор Дома Моды Вячеслава Зайцева, близкий друг семьи модельера. – После прохождения медосмотра была оформленная группа по инвалидности. После этого Вячеслав Михайлович прошел два курса реабилитации.

Оказалась, что такими необычными подарками Вячеслав Михайлович решил поблагодарить московские соцслужбы

Оказалась, что такими необычными подарками Вячеслав Михайлович решил поблагодарить московские соцслужбы

Фото: Иван МАКЕЕВ

И, судя по самому кутюрье, не зря. Все, кто часто общаются с Зайцевым заметили изменения: он стал больше и активнее говорить, чаще улыбаться и почти перестал жаловаться на плохое самочувствие. Небывало активным кутюрье был и во время передачи валенок.

- Они не только теплые, но и очень модные, - похвалил свои гостинцы Вячеслав Зайцев. – Для настоящей снежной русской зимы лучше обувь просто не придумать. И неважно сколько вам лет 18 или 80 с хвостиком, валенки – это оптимальный вариант.

И 80 как оказалось для тех, кому адресованы подарки вовсе не предел. Ветераны из списка куда старше и уж они-то, знают толк в валенках.

- Волонтеры передали одну из пар Алексею Алексеевичу Марченкову, постоянному участнику парадов Победы, полковнику в отставке, человеку, который прошел от Курской дуги до Берлина. Так вот он сразу позвонил со словами благодарности и сказал, что были бы у них тогда такие валенки, немцев победили бы в два раза быстрее, - передал слова ветерана Николай Головин.

Валенки получат и медики, которые сейчас работают в красной зоне и борются за жизни пациентов с коронавирусом. Кстати, Вячеслав Зайцев несколько дней назад прошел первый этап вакцинации.

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Шоу-бизнесКультура: КУМИРЫВячеслав Зайцев: досье KP.RU