Мясо как порок: почему «зеленые» подталкивают мир к принудительному вегетарианству

Почему мир подталкивают к принудительному вегетарианству? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Год назад международная организация «Гринпис» опубликовала доклад, название которого буквально переводится как «Фермерство для неудачи». Экологи рассказывают, как животноводство угрожает климатической безопасности. По их данным, весь фермерский скот Европы выделяет 704 млн тонн углекислого газа, что больше, чем выхлопы всего европейского автомобильного транспорта (655 млн тонн) и почти столько же, как суммарный углеродный след Италии, Бельгии, Румынии и Дании (710 млн тонн).

Но это не все. На сельское хозяйство приходится еще две трети выбросов метана, парникового газа влияющего на атмосферу и приближающего мир к глобальному потеплению.

В итоге, экологи рекомендуют урезать объемы аграрного комплекса в два раза! «Гринписовцев» беспокоит, что европейцы стали есть мяса на 60% больше, чем это рекомендовано диетологами. И вообще, говорят они, ради спасения планеты пора переходить на растительное мясо – из сои и бобов.

ПРЕЗРЕННЫЙ МЕТАН

По оценке Национальной мясной ассоциации (НМА), сегодня на планете 1,3 млрд голов крупного и мелкого рогатого скота, а также свиней. Действительно, они выделяют метан через отрыжку, но так ли страшны эти выхлопы?

- Вообще-то наибольшую доля метана в атмосфере приходится на выбросы от болот, коих предостаточно в России, Северной и Южной Америке, - уверяет меня руководитель НМА Сергей Юшин. - Почему никто не бьет тревогу, не требует осушить болота? Может быть, потому что организациям вроде «Гринписа», гораздо проще продать СМИ новость о «страшных и опасных коровах». Давайте не будем забывать, что экологические организации часто живут на гранты состоятельных и заинтересованных в определенных изменениях людей.

- Но ведь животные всегда выделяли метан. И никакой экологической катастрофы в этом никто не видел. Сейчас отчего такая шумиха?

- Есть мнение, что это чисто коммерческий проект. Речь идет о сокращении мясного производства в пользу других отраслей. Кроме того, развитые западные страны активно лоббируют новую климатическую повестку, чтобы затормозить конкуренцию со стороны развивающихся стран. Пусть на Россию приходится всего 3 процента мирового производства мяса, но мы уже вышли на пятое место по свинине, входим в десятку мировых производителей говядины и пятерку – по птице.

Объем поголовья свиней Фото: Алексей СТЕФАНОВ

СОЕВЫЙ ФАРШ НЫНЧЕ ДОРОГ

По оценке экспертов, мировой рынок растительного мяса до 2030 года должен вырасти в несколько раз. Если верить прогнозам Россельхозбанка, к 2025 году доля потребления растительного мяса в России должна составить 1,5% (сейчас - 0,1%), а растительного молока - 5-8%. Сегодня чаще всего растительное мясо используется при производстве полуфабрикатов (котлет, наггетсов). Помимо предубеждения покупателей, большему распространению этой продукции мешает высокая цена: фарш из гороха, сои, кокосового молока и прочих ингредиентов получается почти вдвое дороже обычного мясного.

Но некоторые эксперты уверены, что в ближайшие годы цены на растительное мясо начнут снижаться, а объемы потребления - соответствующим образом вырастут.

Впрочем, производители животного мяса в скорый закат своей отрасли отказываются верить.

- Доля вегетарианцев на планете за последние годы не растет, пропаганда отказа от мяса не достигает своей цели, - говорит Сергей Юшин. - Более того, на планете живут сотни миллионов людей, которые хотели бы есть мясо, но не могут его себе позволить по экономическим причинам. И это потенциал для роста рынка. Россия могла бы легко удвоить производство мяса без всякого ущерба климату. А сокращают пусть европейцы, тем более что у них плотность рамещения скота на квадратный километр в 15-20 раз выше, чем у нас.

Объем поголовья КРС Фото: Алексей СТЕФАНОВ

МНЕНИЕ ВРАЧА

«Животная пища пока не имеет здоровых альтернатив»

Врач-эндокринолог, автор бестселлера «Обман веществ» Зухра Павлова:

- Часть веществ, нужных нашему организму, мы получаем, прежде всего, из животной пищи. Это, например, витамин B12 и железо. Да, их можно найти в гречке или яблоках. Но в очень малых количествах. Нужно очень много яблок съесть, чтобы обеспечить суточную дозу железа. Поэтому красное мясо (говядина, телятина, баранина, свинина) - это безальтернативная, на сегодняшний день, история. Вегетарианцы зачастую компенсируют недостаток элементов биологически активными добавками (БАДами), но не все из них - высокого качества, и я бы не стала полагаться на них.

Мало того, когда человек отказывается от красного мяса, у него необратимо меняется функциональная активность коры головного мозга. Об этом есть работы ученых из Швеции.

При этом надо помнить и о проблемах, с упортреблением мясных продуктов. Красное мясо повышает риск канцерогенеза, то есть возникновения раковых заболеваний, но при условии, что это продукты-полуфабрикаты – колбасы, сосиски. И опасно не само по себе мясо, а именно добавление в него нитратов и нитритов. А вот если употреблять правильно приготовленное мясо - вареное, тушеное или на пару - то никаких проблем не будет.

Глас народа Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Слушайте свой организм»

Анна Зименская, врач-гастроэнтеролог:

- Я сама придерживаюсь вегетарианства, но не фанатично. Иногда могу и рыбу поесть, и другие животные продукты. Многое зависит от индивидуальных особенностей человека. Сказать, что без мяса все умрут, нельзя, но и то, что всем подряд надо есть мясо, тоже неправильно. Те же вещества, что есть в мясе, есть и в растительных продуктах. И если грамотно выстраивать рацион питания, все аминокислоты, жиры, витамины человек будет получать с растительной пищей. Вопрос только в витаминах D и B12. Но если обогатить рацион БАДами и пивными дрожжами, то этот баланс будет решен. В любом случае, не стоит просто так следовать моде на вегетарианство. Обязательно нужно советоваться со специалистами и смотреть на реакцию своего организма.

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