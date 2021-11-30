Шоу «Ледниковый период»: Даня Милохин и Евгения Медведева решили целоваться в финале каждого номера

Неужели Милохина и Медведеву и правда связывают романтические отношения, зародившиеся в ходе съемок? Фото Максима ЛИ

Девятый сезон «Ледникового периода» был отснят давно, но не вышел в эфир в предыдущую субботу по причине замены. Вместо шоу показывали настоящий профессиональный спорт: Гран-при по фигурному катанию.

Но теперь все будет как обычно. Уже в субботу мы снова увидим участников «Ледника» на катке. Темой выпуска стала музыка XXI века. И современные хиты, и композиции начала века.

Фото Максима ЛИ

Идя в ногу со временем, Илья Авербух предложил самой яркой паре проекта Дане Милохину и Евгении Медведевой взять для номера буквально только-только вышедшую из музыкальной печи композицию «Башня», клип на которую выпустили в Youtube четыре дня назад.

Фото Максима ЛИ

Это совместный трек Илья Лагутенко и Дани Милохина. Но самое интересное не это. И даже не сам номер. А то, что блогер и фигуристка продолжают добрую традицию целоваться в каждом выступлении. Правда, довольно завуалированно. В прошлый раз — за ширмой и не всерьез. В этот — Милохин был в костюме Человека-паука. По сюжету голливудского фильма (и комикса) супергерой целует Мэри Джейн, вися вниз головой, когда она снимает ему маску. К сожалению публики, Даня этого не сделал.

Фото Максима ЛИ

Однако интрига продолжает сохраняться до сих пор — неужели Милохина и Медведеву и правда связывают романтические отношения, зародившиеся в ходе съемок? Или это удачный пиар-ход.

«Ледниковый период», Первый, суббота, 17.55

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