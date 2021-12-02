Нина Русланова: Моя жизнь прошла в борьбе, приходилось и мужчин на руках носить

В фильме «Афоня» Русланова сыграла небольшую, но яркую роль. Кадр из фильма «Афоня», 1975 г.

Ей всегда доставались роли простых русских женщин, которых не сломить. Такой она была и в жизни - человеком трудной судьбы, с закаленным русским характером.

Подкидыш

Ее называли «главным подкидышем советского кино». Нина Русланова про себя говорила: «Фамилия, имя у меня не родные, дата рождения тоже». Она так и не узнала, какая у нее была настоящая фамилия при рождении. Ее, годовалую девочку, нашли полуживой на сельском полустанке под Харьковом зимой 1945 года. Определили в Дом малютки. В то время в народе была популярна певица Лидия Русланова, чью фамилию и записали девочке. О своем детдомовском послевоенном детстве она вспоминать не любила. Рассказывала, что сменила шесть детдомов, прошла школу выживания. Однажды воспитательница за провинность избила Нину, та, плача, в сердцах назвала ее «фашисткой». В ответ женщина уколола ребенка: «Уж кто фашистка, так это ты!», намекая на ее неизвестное происхождение.

«Так за мной закрепилось прозвище в детском доме: «фашистка», - вздыхала Русланова. - У нас в детском доме отмечали дни рождения. А я на кухне мыла посуду за всеми. У меня дня рождения совсем не было. И мне как-то сказали: выбирай любой день, - вспоминала, - выбрала красный день сталинской Конституции - 5 декабря». Отчество тоже взяла себе сама - мол, пусть будет «папой» Иван. Родственников актрисе не было суждено найти. Хотя, после того как она рассказала о том, что мечтает найти родню, на ток-шоу приходили люди, набивавшиеся ей в родственники. Но чаще всего они просили помочь деньгами, так что Нина Ивановна перестала отвечать на эти запросы. При этом всю жизнь помогала одному детдому.

Отвергла Высоцкого

В «Коротких встречах» молодая Нина снималась вместе с Высоцким. Бард положил на нее глаз, но она была неприступна. Кадр из фильма «Короткие встречи», 1967 г.

После детдома Русланову отправили в строительное училище, где выучилась на штукатура-маляра, начала работать, а вечером посещала самодеятельность. Увидела объявление о наборе в театральный институт в Харькове и пришла. Преподаватели обратили внимание на самобытную девушку. Через два года, узнав, что в Щукинском училище недобор мальчиков, забрала документы из харьковского института и появилась перед московской комиссией: «Прослушайте меня как мальчика, я согласна играть мужские роли». Педагоги взяли ее как девочку, но рекомендовали убрать украинский акцент. Нина попала на один курс с Леонидом Филатовым, Борисом Галкиным, Иваном Дыховичным, Александром Кайдановским. Последний стал для нее больше чем другом. Она в него была влюблена, но он относился к ней как к сестре, что не скрывал. По иронии судьбы, в своей дебютной кинороли в фильме «Короткие встречи» Киры Муратовой Нина Русланова сыграла маляра - свою первую специальность. Она, второкурсница, снималась в паре с Владимиром Высоцким, который с ней заигрывал, но Русланова держала дистанцию и не ответила на знаки внимания. А фильм советская цензура положила на полку, где он пролежал 15 лет. «Его показывали только студентам ВГИКа, а когда через 15 лет его увидели все, то мне дали первую награду - «Нику» за эту роль», - вспоминала артистка.

В студенческом общежитии Нине не досталось даже койко-места, и, сжалившись, студентку позвала к себе домой мастер по актерскому мастерству Вера Львова, которую Русланова воспринимала как маму. Через год она привела к ней в дом и своего новоиспеченного мужа - студента физмата Геннадия Рудакова из белорусского Гродно. Они познакомились, когда щукинцы давали спектакль «физикам».

Русланова очень хотела стать матерью. Но… рожать запретили врачи. «На восьмом месяце беременности врачи сказали: «У вас врожденный порок сердца, вы не родите». Объяснили, что, скорее всего, во время родов умру. И предложили выбирать: я или ребенок, - вспоминала Русланова. - Оставила письменное заявление, что выбираю жизнь ребенка. Готова была умереть, лишь бы дать жизнь человеку, который останется после меня». И все равно московские врачи роды принимать отказывались. Помог муж. У него были родственники-врачи в белорусском Гродно, там в 1976 году она и родила дочь Олесю.

От физика Геннадия Рудакова актриса родила дочь Олесю. Фото: Личный архив

Бой-баба

Многие годы, несмотря на успех в кино, жизнь Нины Руслановой складывалась непросто. В перерывах она подрабатывала в поликлинике уборщицей, чтобы прокормить семью. В кино платили немного. Но работала она всегда великолепно. Критики высоко оценили ее очередную работу в фильме «Тени исчезают в полдень». В этой ленте Руслановой досталась одна из главных ролей - председателя таежного колхоза Марьи Вороновой. После выхода фильма именем ее убитой героини была названа географическая точка на карте нашей страны - Марьин утес на Урале.

А после выхода нашумевшей телесаги «Цыган», в которой Русланова сыграла влюбленную в Будулая женщину, приревновавшую его к героине Клары Лучко, с актрисой произошел один необычный случай.

- Я приехала в Нижний Новгород. Сидела в машине и ждала водителя. Мимо проходил табор. Цыганка отстала, заметила меня, что-то им сказала. Они вернулись, подняли машину со мной на руки и понесли, тогда я впервые почувствовала, что этому народу я нужна! - с иронией вспоминала актриса.

А вот ее дочь не любила роль мамы в «Цыгане» за то, что ее потом в школе звали «дочка Катьки-Аэропорт». Русланова сыграла в фильме бедовую вдову, прозванную за любвеобильность Аэропорт. Про нее говорили: «Ну Катька, ну аэропорт! Неужели и этого приземлит?» При этом актриса отмечала, что совсем не похожа на свою героиню, в личной жизни она предпочитала не разбрасываться.

По характеру Русланова была этакой бой-бабой. Что не по ней - не смолчит. Как-то досталось от нее крепкого словца даже звезде итальянского сериала «Спрут» Микеле Плачидо. Дело было во время съемок «Афганского излома». Журналистам она поясняла: да, назвала его не самым хорошим словом, потому что такой спеси и высокомерия по отношению к нашим актерам принять не могла, вот и поставила на место.

Гостевой брак

В «Зимней вишне» Русланова сыграла одинокую, но сильную подругу главной героини, не спешащую в «петлю замужества». В жизни она тоже осталась одна с ребенком. С мужем супружеская жизнь не сложилась, по признанию актрисы, во многом из-за ее непростого характера. Сначала супруги развелись фиктивно, когда дочке было три года, ради того чтобы актриса получила квартиру. А через несколько лет они с мужем решили расстаться по-настоящему. Впрочем, как говорила дочь Руслановой Олеся, отец всегда оставался в ее жизни.

Со вторым супругом Рафкатом Габитовым звезда экрана жила на два города. Она - в Москве, он - в Ленинграде. Фото: Канал «Россия 1»

Вторым мужем Нины Руслановой был оператор Рафкат Габитов. Они поженились после скоротечного романа, но муж жил и работал в Ленинграде. Так они и прожили 30 лет гостевым браком. «Были на расстоянии, потому и не ругались», - считала актриса. Последние годы ее семьей, по сути, оставались только дочь и внук. Они и поддерживали актрису, когда ее подвело здоровье. В 64 года Нина Русланова пережила сердечный приступ и гипертонический криз. Затем последовал первый инсульт. Актрису прооперировали и установили клапан на сердце. Она ушла из театра, сниматься стала реже. Второй инсульт разбил Нину Ивановну в 2014-м. Она тяжело восстанавливалась, заново училась говорить.

11 ноября Русланова была госпитализирована с коронавирусной инфекцией. До этого она отказывалась от госпитализации, хотя жаловалась, что ей трудно дышать. Когда актрису привезли в больницу, врачи выявили вирусную пневмонию. Спасти народную артистку не удалось. Она скончалась на 76-м году жизни.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

На съемках «Цыгана» избила Клару Лучко до синяков

Роль в телесаге «Цыган» принесла артистке прозвище, приклеившееся на всю жизнь, - Катька-Аэропорт. Кадр из фильма «Цыган», 1979 г.

На съемках «Цыгана» Русланова сутки репетировала и снимала сцену драки с Кларой Лучко. Поливальные машины помогали изобразить дождь, обливая партнерш холодными струями. Актрисы били друг друга мокрыми полотенцами. Но после очередного дубля режиссер вновь был недоволен: мол, подбавьте темперамента. Русланова вспоминала: «Я огрела Лучко так, что у нее платье треснуло! Клара опешила, а потом нанесла ответный удар. В общем, бились мы до исступления, до синяков. Я поскользнулась, упала в грязь, Клара рухнула рядом, обе ревем... Потом две недели синяки не сходили».

На других съемках Русланова от души хлестала партнера Станислава Любшина. Иронизировала: «У меня характер такой: всегда умела за себя постоять, умела драться и дралась, это и по фильмам видно!» Сильные руки помогли актрисе и на съемках картины Владимира Бортко «Собачье сердце» - в кадре она выносит из комнаты Шарикова (актера Толоконникова). Однажды я спросила Русланову: она действительно носила Толоконникова на руках или это монтаж? «Реально носила Толоконникова на руках, эту «собаку в образе человека»! А мы, русские бабы, во всех смыслах сильные, посильнее мужика будем», - посмеялась актриса в ответ. Но и признавалась, что иногда хочется побыть слабой.

МИСТИКА

Проклятие Малявиной

Русланова считала свою коллегу Валентину Малявину виновной в убийстве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В конце 80-х Нина Русланова выступила на суде против подруги и коллеги по Театру Вахтангова Валентины Малявиной, обвиненной в убийстве любовника Стаса Жданько. Русланова поддержала обвинительную сторону. И прямо на суде Малявина выкрикнула ей слова проклятия. Дескать, не видать счастья ни тебе, ни твоей дочери.

Дочь Руслановой Олеся признавалась, что ее мама приняла проклятие Малявиной очень близко к сердцу. И потом сокрушалась: не из-за этого ли у дочери не складывается личная жизнь?

- Я в это все не верю, а мама из-за этого переживала и часто о том проклятии вспоминала, - рассказывала журналистам Олеся. - Не могу сказать, что проклятие сбылось, но у мамы есть пунктик по этому поводу. Она считает, что я до сих пор не замужем из-за этого проклятия Малявиной.

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