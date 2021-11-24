Дочь и внук не отходили от гроба Нины Руслановой: «Если бы не ковид, то очередь стояла как к Шукшину»

Сергей Шестинский вспомнил истории, как Нина Русланова умела «по-доброму хулиганить». Фото: YouTube телеканала 360

75-летняя Нина Русланова не дожила две недели до своего дня рождения. Народная артистка умерла в больнице, куда она сама легла в надежде подлечиться и вернуться до 5 декабря домой – планировала с дочкой и внуком отметить день рождения. Но до 76-го дня рождения Нина Ивановна не дожила.

24 ноября в Центральном Доме кинематографистов прошло прощание с народной артисткой Ниной Руслановой. Друзья и коллеги вспоминали Нину Ивановну, много говорили о ее стойком характере. Гражданскую панихиду провел актер Сергей Никоненко, он сказал фразу, которую на прощании повторяли многие: «Таких актрис немного, а может больше нет».

Артистка Карина Мишулина играла с Руслановой в театре: «Мне безмерно посчастливилось стоять на сцене с таким великим артистом, с таким партнером. Спасибо, Нина Ивановна, за то, что меня приняли, давали советы как играть, говорили всегда важные и ценные вдохновляющие слова. Все, что вы мне советовали потом шло на аплодисменты. И я вам всегда говорила за это огромное спасибо».

Актер Михаил Васьков вспомнил свою работу и общение с Руслановой: «Все думают, что Нина была актрисой. Нина была чудом божьим, тем чудом, которое не могло с собой совладать порой, со своим характером - с трудом, но ей удавалось. Мы прощаемся с самой честной актрисой русского театра. Кто-то высказывает правду дома наедине с собой. А Нина говорила то, что есть на самом деле честно и очень вовремя. Не все ее любили за это. Это надо ценить. Прости Нина, что так небрежно к тебе относились».

Сергей Шестинский вспомнил: «Нина хулиганила по-доброму как мы не умеем. Однажды в Тамбове мы зашли с коллегами в ресторан. А туда приехали бандиты местные на «мерседесах», заказывали блатные песни. И она вдруг говорит: «Тихо, там! Поем нашу!»

Дочь Нины Руслановой Олеся и внук Костя всю гражданскую панихиду стояли рядом и поддерживали друг друга. Фото: YouTube телеканала 360

Дарья Екамасова заметила, что для нее Нина Русланова останется олицетворением свободы в профессии. Александр Пашутин попросил обратить внимание, что заявления некоторых журналистов о «вздорном характере Руслановой» - выдумки, она была замечательная и душевная, любила импровизировать и в работе, и в жизни.

Подруга Нины Ивановны сокрушалась: «Журналистов больше, чем простых людей на прощании. Но если бы не ковид, то очередь стояла как к Василию Макаровичу Шукшину». Людей и правда было не очень много – коллеги актрисы уже в зрелом возрасте и боятся в пандемию бывать в местах, где собирается много людей.

Однако цветов было очень много – и коллеги, и простые люди приходили с букетами гвоздик и роз. Знакомые с семьей Нины Ивановны подходили к ее дочери – обнимали, говорили слова поддержки. Единственная дочь Руслановой - Олеся Рудакова всю гражданскую панихиду провела на ногах, не отходила от гроба мамы. Рядом с ней все время стоял 12-летний сын Костя – любимый внук народной артистки. Мальчик тоже принимал слова соболезнования, держал маму за руку. Семья у Руслановой очень дружная и сплоченная.

Друзья и соседи на похоронах шептались: «Как Нина мучилась перед смертью…» Уже не секрет, что история болезни и последних дней жизни Руслановой и правда была мучительной. Дочь актрисы Олеся Рудакова не стала молчать и написала в социальных сетях, что в больницу ее мама легла сама – решила подлечиться и пройти обследование на платной основе. Но там случилась беда: «На четвертый день у мамы, по словам врачей, упал гемоглобин. Ее перевели в реанимацию, влили два литра крови, что привело к обширному инфаркту. Затем у нее нашли полип, не дожидаясь гистологии, его удалили. Мама оставалась в реанимации. Я возила лекарства, которых нет в больнице, да и в аптеках сложно найти. Доставала через знакомых. У мамы развилась больничная пневмония. КТ, которое делали в реанимации, не показало ничего кроме бронхита. Через пять дней после операции мне сообщили что у нее ковид…» Всю историю можно прочесть на странице Олеси в Facebook. Сейчас инициирована проверка действий врачей, лечивших народную артистку. С самого начала пандемии Нина Русланова строго соблюдала самоизоляцию: не общалась с посторонними, не посещала общественных мест, продукты ей приносили домой. Соседи рассказывали, что видели ее недавно во дворе – с палочкой, но улыбчивую, жизнерадостную, общались на бытовые темы. Никто и предположить не мог, что поход в больницу «на своих ногах» завершиться трагедией.

Похоронят народную артистку Нину Русланову 24 ноября на Троекуровском кладбище.

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