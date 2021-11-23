Актер Уилл Смит признался, что занимал деньги у наркодилера

В своей автобиографии актер написал, что до 70% полученных им за съемки в трех сезонах одного из сериалов гонораров уходили в налоговую Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Звезда Голливуда Уилл Смит рассказал, что на заре своей карьеры задолжал государству около $10 тысяч и был вынужден обратиться к знакомому наркодилеру за помощью.

По словам актера, эта история произошла в начале 1990-х.

– Я взял нужную сумму в долг у приятеля, который занимался продажей фармацевтических препаратов, которые пользовались популярностью у наркоманов. – цитирует Смита Yahoo! News.

Вскоре после этого начинающий актер продал все принадлежащее ему имущество и переехал в Лос-Анджелес, где вскоре получил главную роль в сериале The Fresh Prince of Bel-Air, сделавшую его знаменитым.

Но до того, как это случилось, он вполне серьезно задумывался о банкротстве, чтобы избавиться от финансовых проблем, которые его преследовали с юности.

В своей автобиографии актер написал, что до 70% полученных им за съемки в трех сезонах одного из сериалов гонораров уходили в налоговую.

Откровения Смита прозвучали на встрече с поклонниками в лондонском театре «Савой». В столице Великобритании он находился в рамках пятидневного тура начала продаж своих мемуаров, а ранее звезда «Людей в черном» встретился с поклонниками в Чикаго и Нью-Йорке.

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