Актер Уилл Смит признался, что занимал деньги у наркодилера

В своей автобиографии актер написал, что до 70% полученных им за съемки в трех сезонах одного из сериалов гонораров уходили в налоговую
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Звезда Голливуда Уилл Смит рассказал, что на заре своей карьеры задолжал государству около $10 тысяч и был вынужден обратиться к знакомому наркодилеру за помощью.
По словам актера, эта история произошла в начале 1990-х.
– Я взял нужную сумму в долг у приятеля, который занимался продажей фармацевтических препаратов, которые пользовались популярностью у наркоманов. – цитирует Смита Yahoo! News.
Вскоре после этого начинающий актер продал все принадлежащее ему имущество и переехал в Лос-Анджелес, где вскоре получил главную роль в сериале The Fresh Prince of Bel-Air, сделавшую его знаменитым.
Но до того, как это случилось, он вполне серьезно задумывался о банкротстве, чтобы избавиться от финансовых проблем, которые его преследовали с юности.
В своей автобиографии актер написал, что до 70% полученных им за съемки в трех сезонах одного из сериалов гонораров уходили в налоговую.
Откровения Смита прозвучали на встрече с поклонниками в лондонском театре «Савой». В столице Великобритании он находился в рамках пятидневного тура начала продаж своих мемуаров, а ранее звезда «Людей в черном» встретился с поклонниками в Чикаго и Нью-Йорке.
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