Ридли Скотт обвинил «милленианов» и их «сотовые» в провале «Последней дуэли»

Ридли Скотту, автору классических фильм «Чужой» и «Бегущий по лезвию», 30 ноября исполнится 84 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ридли Скотту, автору классических фильм «Чужой» и «Бегущий по лезвию», 30 ноября исполнится 84 года. К дню рождения он подходит в растрепанных чувствах. Его последний на сегодня фильм, «Последняя дуэль», хоть и был очень тепло встречен критиками, с грохотом провалился в мировом прокате: на сегодня он собрал 27 миллионов долларов при бюджете в 100. (Чтобы только окупиться, он должен был бы собрать около 200 миллионов долларов: половину выручки забирают себе кинотеатры, и только половина достается выпустившей фильм студии).

«Думаю, в конце концов все сводится к тому, что сегодняшняя аудитория была воспитана на этих гребаных сотовых телефонах. Миллениан [sic] не хочет, чтобы его чему-то учили, если только его не учат посредством сотового», - заявил Скотт в интервью журналисты Марку Марону. - «Наверное, сейчас скажу громко, но это то, с чем мы сейчас имеем дело на фейсбуке. Последнее поколение приучили доверять не тому, чему нужно, и сейчас оно идет в неправильном направлении».

«Сценарий «Последней дуэли» был потрясающим», - добавил Скотт, - «вот мы и сняли фильм. Но нельзя все время выигрывать. Я никогда не жалел ни об одном фильме, который снял. Ни о чем не жалел. Я очень рано научился быть сам себе критиком. Единственное, что тебе нужно - собственное мнение о том, что ты сделал. Отойди в сторону, убедись, что счастлив, и потом не оглядывайся. Вот так со мной обстоят дела».

Несколько дней назад, в другом интервью, Скотт обрушился на кинокомиксы о супергероях, заявив, что у них «отвратительные сценарии» (исключение он сделал только для «Джокера», назвав роль Хоакина Феникса «почти шекспировской»).

Брюзжание режиссера, в 2021 году употребляющего слово «сотовый» (cellphone) вместо «смартфон» и называющего миллениалов «милленианами», у многих вызовет улыбку - но представителей старшего поколения наверняка заставит задуматься и пригорюниться. Если серьезно, главной причиной провала «Последней дуэли» аналитики считают мрачный и серьезный настрой фильма, честно отраженный в рекламной кампании: трагический по интонации трейлер (на экране преобладали темные тона), графический черно-белый постер, на котором даже не было лиц актеров - все это мало способствовало тому, чтобы заманить зрителей в кинотеатры, скорее, наоборот.

Ридли Скотту остается уповать на свой новый фильм «Дом Gucci», который выходит в США 24 ноября, а в России - 2 декабря. (Один из самых профессиональных и опытных режиссеров в мире, Скотт работает очень быстро - он успел снять эту картину уже после «Последней дуэли»). В «Доме Gucci» главную женскую роль играет Леди Гага, звезда поколения «сотовых». Может быть, это как-то поможет ему оценить картину?

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