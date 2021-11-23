Одно проколотое колесо: ДТП с туристическим автобусом в Болгарии унесло больше 50 жизней

Автобус перевозил туристов, которые возвращались в Северную Македонию из Турции Фото: REUTERS

Страшная трагедия произошла на западе Болгарии, где автобус попал в аварию в Перникской области на шоссе «Струма». В результате ДТП погибли более 50 человек.

Автобус перевозил туристов, которые возвращались в Северную Македонию из Турции.

Пока данные о погибших разнятся. Кто-то пишет о 52 жертвах, кто-то о 53. Пока МВД Болгарии сообщило официально только о 46 погибших, включая 12 детей. Ранеными оказались 7 человек, все они сейчас находятся в больнице и их жизнь вне опасности.

Пока о причинах аварии ничего не известно, одной из возможных причин полиция считает прокол колеса во время движения, который привел к столкновению с бордюром. Незадолго до ДТП водитель отдохнул на заправке, поэтому версия с усталостью шофера выглядит маловероятной. Правда один из выживших пассажиров слышал взрыв непосредственно перед аварией. Об этом заявил премьер-министр Республики Северная Македония Зоран Зораев, который разговаривал с этим свидетелем, и тот сообщил политику, что «перед тем как автобус загорелся, раздался сильных хлопок, похожий на взрыв».

Ситуацию усугубило то, что после столкновения с бордюром в автобусе возник пожар, что привело к еще большим жертвам. По словам главы МВД Болгарии Бойко Рашкова, «вид аварии ужасает, я такого еще не видел, люди внутри полностью сгорели». Многие погибшие об горели до такого состояния, что опознать их можно будет только по результатам генетической экспертизы, власти даже не могут определить количество пассажиров внутри автобуса.