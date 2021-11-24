Спасти Дальний Восток от наводнений

Наводнения в четырех регионах Дальневосточного федерального округа в уходящем году были признаны чрезвычайной ситуацией федерального характера.

Удар стихии на 80 миллиардов рублей

Приморский, Хабаровский, Забайкальский края, Амурская и Еврейская автономная области - те самые паводковые регионы, названия которых не сходят с новостных лент в сезон сильных подтоплений.

- Каждый год на Дальнем Востоке из берегов выходят реки. Причем в последние годы это связано не только с таянием снега, но и с обильными осадками, - отметил министр экологии и природных ресурсов РФ Александр Козлов на заседании Совета Дальневосточного федерального округа. - Ежегодно водная стихия наносит значительный ущерб жителям и экономике регионов. Например, в 2013 году он превысил 80 млрд рублей, было подтоплено 235 населенных пунктов и более 13 тысяч жилых домов.

…Но не одним 2013 годом помнятся сезоны наводнений в Амурской области и в том же многострадальном селе Владимировка. Прошлым летом вода в реках поднялась настолько, что прорвала дамбы. В итоге Владимировка и Усть-Ивановка снова оказались в воде. Стихия накрыла около 200 домов, затопила дороги. Местные жители остались без урожая, с сырыми подвалами, полами и стенами, просушить которые стоило немалых усилий.

Министр экологии и природных ресурсов РФ Александр Козлов

К сожалению, в Амурской области наводнения происходят все чаще. По статистке областного правительства, за последние 8 лет было пять сильнейших паводков. Самые катастрофичные - в 2013 и 2019 годах. Причины в изменении гидрологии и гидрогеологии территорий.

Да, власти пытаются оперативно решать многие проблемы: возводят за региональный счет временные дамбы, укрепляют защитные сооружения, делают водоотводные каналы. Но необходимы более радикальные меры по строительству инженерной защиты от паводковых вод. Благо что в федеральном бюджете выделены средства на ближайшие годы.

- Уже разработана проектно-сметная документация на строительство 9 объектов инженерной защиты в селах Касаткино Архаринского района, Гродеково, Владимировка, Усть-Ивановка Благовещенского района, Новопетровка, Константиновка Константиновского района, Ивановка Зейского района, Мазаново Мазановского района и Калинино Михайловского района, - рассказали «Комсомолке» в министерстве природных ресурсов Амурской области. - Предотвращаемый вероятный материальный и экономический ущерб - 6,3 млрд рублей.

Приморье топит ежегодно

В приморском селе Рощино паводки тоже частые гости.

- С июля по август нас топит каждый год, - рассказывает жительница Рощина Екатерина Алешина. - Лишь прошлое лето было исключением из-за засухи. Самое сильное наводнение было в 1989 году, когда Приморье накрыл тайфун Джуди. Наш дом затопило, а мы спасались у подруги в благоустроенном доме в центре поселка, куда вода не дошла. В 2016-м тоже затопило. Тогда наш район признали районом в зоне ЧС и выплатили компенсации.

По словам Екатерины Алешиной, местные власти пытаются спасти село от наводнений. Насыпают дамбу, прокладывают трубы под дорогами, но это не особо помогает.

Так с вертолета выглядело пострадавшее от паводка село Ленинское Ленинского района Еврейской автономной области.

- В подвалах вода стоит каждый год, - дополняет еще одна жительница Рощина Лидия Козлова. - В доме потом появляется плесень, сырость. Попробуй от нее избавься!

Подруга Козловой Наталья Чумак живет в благоустроенном многоэтажном доме. И там также страдают подвальные помещения. Но беда в том, что раньше там находился электрощиток, который тоже оказывался в воде, и жители по несколько дней сидели без света. После кто-то все-таки догадался перенести щиток повыше, и теперь во время наводнений у Чумак и соседей хотя бы есть свет.

Как сообщили в правительстве Приморского края, Минприроды России и субъекты Дальневосточного федерального округа определили 11 приоритетных мероприятий, на которые в 2022 - 2024 годы будет выделено 10 миллиардов рублей. Из них Приморский край получит более 900 миллионов рублей, и пойдут они на строительство четырех объектов. Это инженерная защита микрорайона «Семь ветров» в Уссурийске, строительство дамб в поселке Горные Ключи, защита от наводнений сел Рощино, Вострецово и города Лесозаводска.

Министерство природных ресурсов этот перечень согласовало, теперь задача муниципальных властей - построить эти сооружения. Проектная документация разработана, и получены государственные экспертизы.

Отметим, что на заседании Совета Дальневосточного федерального округа в октябре этого года, где обсуждались меры по недопущению паводков, заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил главам дальневосточных регионов взять строительство гидротехнических сооружений под личный контроль.

ПЛАНЫ