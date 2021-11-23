Фанаты «Любэ» обвинили Бейонсе в плагиате

Артистка скопировала хит Игоря Матвиенко «Ты неси меня река» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские критики уже устали подсчитывать количество заимствований, которые использует рэпер Моргенштерн в своем творчестве. У кого он только не воровал: и у американских музыкантов, и у актера Джонни Деппа позаимствовал культовую идею для фотосессии, даже российский коллег по типу Сергея Жукова или DJ Smash без внимания не оставил.

Казалось бы, титул главного плагиатора закрепился за ним так же прочно, как и титул «Женщины года». И его уже не обойти повороте. Однако и в заморских краях, похоже, есть знатные плагиаторы. Так поклонники Игоря Матвиенко заподозрили, что мелодию музыканта и продюсера увела западная дива Бейонсе.

- Судите сами! Вот ее новенький трек «Be Alive», а вот старая и очень известная в нашей стране композиция «Ты неси меня река» группы «Любэ» 2002 года выпуска, - пишут в соцсетях поклонники Матвиенко. - Начало обеих композиций идентично практически нота в ноту.

Конечно, эту историю можно было бы списать на случайное стечение обстоятельств. Если бы не одно! Бейонсе действительно много и часто копирует коллег. Причем не только в Америке, но и по всему миру. Например, в 2013 году Бейонсе «вдохновилась» линейкой костюмов сербской исполнительницы Елена Карлеусы, о чем последняя сообщила в собственном инстаграм: «Эй, Би! Хочешь войны? Ну ладно! Фанаты Бейонсе, вы должны знать правду! Это называется «оригинальность». Тебе следует этому поучиться!» - писала разъяренная дива в соцсетях.

Сложно сказать, добьется ли Игорь Матвиенко признания своего авторства. Однако известный продюсер уже решил, как именно поступит. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сама певица, конечно, факта копирования не признала, мол, все делает и придумывает исключительно сама. А вот представители лейбла, с которым Бейонсе подписала контракт, факта заимствований не отрицают.

Вот, что в свое время заявил об этом бывший сотрудник крупного музыкального лейбла:

«Нашлись авторы, которые предъявляли претензии на песни Beyonce. Их либо включали в список авторов, либо хорошенько платили и убирали их из списка совсем. Она не написала ни одной песни не только для своего альбома I Am… Sasha Fierce, но и за всю карьеру».

Сложно сказать, добьется ли Игорь Матвиенко признания своего авторства. Однако известный продюсер уже решил, как именно поступит.

- Подпишем мировое соглашение с Бейонсе, а на полученные деньги проведём очередные юбилеи наших групп, - с улыбкой поведал «папа» «Любэ» и «Иванушек Интернейшнл», чем, конечно же, привел в восторг фанатов последних.

Напомним: около недели назад «Иванушки» отметили свое 25-летие в «Крокус Сити Холле», дав там два аншлаговых концерта.

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