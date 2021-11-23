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Политика23 ноября 2021 12:15

Путин: Проблемы Палестины должна решать ООН

Президент России принял в Сочи Махмуда Аббаса
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Аббас прилетел в Сочи, чтобы обсудить будущее ближневосточного государства

Аббас прилетел в Сочи, чтобы обсудить будущее ближневосточного государства

Фото: REUTERS

Владимир Путин начал встречу с того, что пожалел палестинцев: «Кроме давления, которое оказывается извне, кроме напряженной ситуации в регионе, с соседями, еще и коронавирусная инфекция вносит свой вклад в обстановку».

Президент Палестины в ответ поблагодарил за особое отношение Москвы к частично признанному государству.

Российский глава напомнил о нашей помощи в борьбе с короной. Мы «предоставляем медицинские препараты, вакцины, в Палестину выезжают российские специалисты и медики».

Удивительно, но даже товарооборот в прошлый коронавирусный год смог вырасти на 30%. Хотя «абсолютные цифры пока небольшие».

- Самое главное, что я хотел бы сказать: позиция России на палестинском направлении по вопросам урегулирования проблемы остается неизменной. Палестинская проблема должна решаться в соответствии с ранее принятыми решениями на уровне Совбеза ООН на справедливой основе, - заявил Путин.

Аббас как раз и прилетел в Сочи, чтобы обсудить будущее ближневосточного государства. Судя по всему, без помощи стран из Совбеза Израиль и Палестина сами договариваться будут еще очень долго.

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