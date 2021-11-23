Путин: Проблемы Палестины должна решать ООН

Аббас прилетел в Сочи, чтобы обсудить будущее ближневосточного государства
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Владимир Путин начал встречу с того, что пожалел палестинцев: «Кроме давления, которое оказывается извне, кроме напряженной ситуации в регионе, с соседями, еще и коронавирусная инфекция вносит свой вклад в обстановку».
Президент Палестины в ответ поблагодарил за особое отношение Москвы к частично признанному государству.
Российский глава напомнил о нашей помощи в борьбе с короной. Мы «предоставляем медицинские препараты, вакцины, в Палестину выезжают российские специалисты и медики».
Удивительно, но даже товарооборот в прошлый коронавирусный год смог вырасти на 30%. Хотя «абсолютные цифры пока небольшие».
- Самое главное, что я хотел бы сказать: позиция России на палестинском направлении по вопросам урегулирования проблемы остается неизменной. Палестинская проблема должна решаться в соответствии с ранее принятыми решениями на уровне Совбеза ООН на справедливой основе, - заявил Путин.
Аббас как раз и прилетел в Сочи, чтобы обсудить будущее ближневосточного государства. Судя по всему, без помощи стран из Совбеза Израиль и Палестина сами договариваться будут еще очень долго.