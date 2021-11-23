МТС рассекретила тариф «для своих»

МТС представила новый тариф «Smart для своих. Новогодний» с отличным пакетом услуг связи и интернета.

За 250 рублей в месяц абоненты получат 20 гигабайт мобильного интернета, 500 минут, 200 SMS и безлимитные звонки внутри сети в домашнем регионе.

О преимуществах нового тарифа рассказывает новогодний ТВ-ролик, запущенный в поддержку нового предложения, с участием Дмитрия Нагиева, Насти Ивлеевой, Александра Петрова, Рустама Рептилоида и других селебрити.

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SIM-карты с тарифом «Smart для своих. Новогодний» можно купить в салонах или заказать в интернет-магазине МТС. Предложение действует только до 31 января 2022 года.

Подробная информация доступна по ссылке.